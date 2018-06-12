巴黎市中心驚傳持炸彈挾持人質　歹徒已落網

▲當地時間 12 日下午 4 時，法國巴黎的市中心驚傳有歹徒持炸彈挾持人質事件。（圖／翻攝自法新社 , 2018.6.13）

當地時間 12 日下午 4 時，法國巴黎的市中心驚傳有歹徒持炸彈挾持人質事件！一名男子涉嫌持炸彈闖入歐洲之星（Eurostar）巴黎北站（Gare du Nord）的第 10 區附近一間辦公室內，挾持了 2 名人質。所幸目前嫌犯已遭到逮捕，人質平安無事；根據警方初判，此起事件與恐怖攻擊無關。

根據當地媒體報導，12 日下午 4 時左右，一名持炸彈的歹徒闖入位在巴黎第 10 區小馬廄大道（Rue des Petites Ecuries）的一間公司辦公室內，現場一名男性職員與他發生扭打，歹徒隨後挾持了包含一名孕婦在內的 2 名人質，還對其中一人潑灑汽油。



▲當地時間 12 日下午 4 時，法國巴黎的市中心驚傳有歹徒持炸彈挾持人質事件。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.6.13）



▲當地時間 12 日下午 4 時，法國巴黎的市中心驚傳有歹徒持炸彈挾持人質事件。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.6.13）

報導指出，數十名警力獲報後趕往現場與歹徒展開對峙，歹徒要求與伊朗大使館聯繫，表示想要傳遞一個訊息給伊朗大使館與法國政府。



▲當地時間 12 日下午 4 時，法國巴黎的市中心驚傳有歹徒持炸彈挾持人質事件。（圖／翻攝自法新社 , 2018.6.13）

案發不久後，警方宣布已經歹徒逮捕，人質則平安無事；初步判定，歹徒的精神狀況不穩定，而整起事件與恐怖攻擊無關。