「蔡習會」有譜？　扁：不如規畫國民兩黨領袖高峰會

勇弟：2018 年 6 月 12 日是台美與美朝關係歷史性的一天。不只象徵台美實質友好關係更進一步外，也是美朝領袖 73 年來歷史性的握手言和，二者同時牽涉今後美中台及亞太區域和平穩定的發展與變化。北朝鮮非核化究竟是露出希望的曙光或只是曇花一現？從此金氏王朝的政軍經基礎將更穩固，還是會加速走向崩解？有待密注。而台美關係在川普總統任內是否還有機會更上一層樓，或是開始走下坡？尤其值得觀察。

眾所矚目的「川金會」落幕後，外界關注兩岸的「蔡習會」有可能登場嗎？對此，前總統陳水扁 13 日在新勇哥物語貼文表示，「以蔡總統個性的謹小慎微，加上保守有餘開創不足的內閣，生怕重挫 2018、2020 大選，與其期待破冰的蔡習會鐵定破局，不如去規畫可以團結台灣的國民兩黨領袖高峰會！」

勇哥：首先是被小布希定位為邪惡軸心的北朝鮮新領導人金正恩，以 34 歲之齡，能跟全世界最大強國，已經72歲的美國總統川普平起平坐，這是金正恩以小博大，在不對稱戰爭的國際舞台靈活折衝，總算嶄露頭角，受到舉世矚目。川普也不遑多讓，在隨時可能引爆核戰的朝鮮半島終於可以拆除引信，解除危機，帶來和平曙光，毋寧是川普上任一年半來的卓越外交成就。比沒做什麼的前任總統歐巴馬更有資格榮獲諾貝爾和平獎，也為 2020 連任總統奠定堅實的基礎。至於南韓文在寅總統則是促成這次川金峰會順利圓滿舉行的媒合功臣，國內聲望達到新高紀錄。新加坡提供歷史性的峰會場地，維安 100 %零意外的確保峰會成功，也是功不可沒。

勇弟：那中國的角色呢？有在這一賽局缺席嗎？

勇哥：當然沒有缺席。會前習金多次密會，如果沒有習近平的首肯同意，諒金正恩也不敢違逆中國老大哥去私通美國！未來在續推北朝鮮非核化的和平落實，中國不可能沒有角色地位。金正恩在美中兩強間左右逢源力求生存，自可預期。

勇弟：還依稀記得，前總統府和國安會祕書長陳唐山在他的回憶錄 269 和 270 頁寫到，AIT 前處長楊甦棣卸任前來跟他辭行，二位談起台灣政治的點滴，並聊到阿扁總統。楊甦棣語氣堅定地說：「他（陳水扁）非常堅持台灣的立場，會在歷史上留名！」陳祕書長說他有幾次陪楊甦棣去見阿扁總統，當他傳達美國政府反對台灣推正名制憲和公投的立場時，陳總統毫不遲疑地告訴他：「我尊重美國政府的國家利益，但台灣也有自己的國家利益。」阿扁的回應，或許不是美方想要的答案，但楊甦棣卻能跳脫外交官的立場，肯定阿扁對台灣民主的貢獻。在不影響美國國家利益的前提甚至難免衝突下，蔡總統如何堅持台灣的立場，爭取台灣最高的國家利益，大家都在看！

勇哥：台美實質關係有無真的提升，今年 8 月蔡總統將出訪南美洲唯一友邦巴拉圭，勢必要經過美國，屆時是過境還是訪問？是否能到紐約、華府？將是《台灣旅行法》立法通過後最大的測試指標。

勇弟：那川金峰會後，接下來的國際焦點會是蔡習會嗎？

勇哥：殷鑑不遠。2015 年 11 月 7 日同樣在新加坡舉行的馬習會，也是兩岸領導人歷史性的一握，但 2 個月後的 2016 總統大選與立委選舉，國民黨遭逢雙輸的慘狀也是歷史性的。以蔡總統個性的謹小慎微，加上保守有餘開創不足的內閣，生怕重挫 2018、2020 選，與其期待破冰的蔡習會鐵定破局，不如去規畫可以團結台灣的國民兩黨領袖高峰會！