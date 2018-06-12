北韓全面非核化 民調顯示美民眾存疑

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）美國總統川普與北韓領導人金正恩昨天在新加坡會晤，並簽署聯合聲明。川金會前一項民調顯示，近半數美國民眾認為川普能面對北韓的威脅，但是否能讓北韓全面非核化則存疑。

川金會落幕，各方評價不一。美國新聞網站POLITICO與民調機構Morning Consult今天公布一項在川金會前進行的民調顯示，49%受訪民眾對川普處理北韓威脅的能力表示有信心。其中，29%表示極有信心，20%有一定信心，僅28%受訪民眾，對川普毫無信心。

這項民調是在川金會之前的6月7日到10日進行。在被問到是否認為川普政府能成功讓北韓非核化，民眾顯得信心不足。民調顯示，僅18%受訪者表示對北韓非核化非常或多少有信心；認為北韓僅會部分放棄核發展計畫的民眾，達32%。