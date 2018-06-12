北韓全面非核化 民調顯示美民眾存疑

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）美國總統川普與北韓領導人金正恩昨天在新加坡會晤，並簽署聯合聲明。川金會前一項民調顯示，近半數美國民眾認為川普能面對北韓的威脅，但是否能讓北韓全面非核化則存疑。
川金會落幕，各方評價不一。美國新聞網站POLITICO與民調機構Morning Consult今天公布一項在川金會前進行的民調顯示，49%受訪民眾對川普處理北韓威脅的能力表示有信心。其中，29%表示極有信心，20%有一定信心，僅28%受訪民眾，對川普毫無信心。
這項民調是在川金會之前的6月7日到10日進行。在被問到是否認為川普政府能成功讓北韓非核化，民眾顯得信心不足。民調顯示，僅18%受訪者表示對北韓非核化非常或多少有信心；認為北韓僅會部分放棄核發展計畫的民眾，達32%。
民調也顯示，美國民眾支持美國對北韓採取進一步外交行動，多數受訪者表示支持「繼續採取外交行動」，同時也對金正恩政權以及和北韓交易的國家施予額外制裁。
在是否對北韓動武上，36%受訪者支持對北韓進行軍事目標與核設施空襲，21%受訪者贊同部署地面部隊，以奪取對北韓的控制權。
這項民調訪問1994名登記選民，民調正負誤差為2%。（編輯：屈享平）1070613