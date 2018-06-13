NBA／格林拒絕降薪　明年最多可拿5年2.25億

Green在2015年和勇士簽下5年8200萬美元的合約，將要到2020年才會到期，而若勇士今年和他續約的話，雙方將可簽下3年7200萬美元的合約，並將在2020-2021球季開始生效。

勇士隊雖然剛剛奪冠，但是對於他們來說，「衛冕」的挑戰才剛要開始，他們正面臨「四巨頭」未來的合約問題。根據ESPN記者Chris Haynes報導，Draymond Green(卓雷蒙·格林)將拒絕在今年續約，因為在明年他最多將可拿到5年2.25億美元的大約，而他將不會選擇降薪。

不過目前看起來這一名防守悍將可能不會在今年接受球隊的續約，因為只要他在下個賽季進入年度最佳防守陣容，或是贏得年度最佳防守球員，他就可以拿到一份更大的合約，而這一次他將拒絕降薪。

同樣的情形發生在Klay Thompson身上，在明年夏天Thompson將成為一名自由球員，如果他在今年續約，那他最多只能簽下5年1.02億美元合約，但如果是在明年夏天之後，那他最多將可以拿到5年1.88億美元的錢。

勇士球團必須小心來處裡球員的合約問題，因為Andre Iguodala在今年季後賽的傷缺已經證明、球隊少了任何一塊拼圖，都將大大降低他們的競爭力。