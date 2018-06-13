台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月13日

大立光執行長林恩平昨（12）日表示，目前產能滿載，「7 月看得比較清楚，單子有比較多一點」，多鏡頭仍是手機趨勢，下半年三鏡頭設計案子也比較多。過去大立光對訂單能見度只有一個月，市場認為，林恩平昨天釋出產能滿載、7 月訂單多一點的說法，凸顯對後市樂觀。

聯電 8 吋晶圓代工產能供不應求，近期正式漲價，旗下對岸 8 吋廠和艦並將啟動三年多來最大規模擴產，幅度達 15%。業界透露，聯電這次採「一次漲足」，漲幅達二成，漲幅前所未見，加上大動作擴充和艦產能，透露對後市看好。

被動元件飆漲，勞工有福了！政府四大基金之一的勞動基金，其委外代操的勞退基金近 1 年來大舉加碼國巨、華新科、奇力新、環球晶及台勝科五大飆股，績效菲然。法人初估，勞動基金持有被動元件及矽晶圓兩大族群，坐上飆股特快車，五大飆股未實現利益逼近 300 億元大關。