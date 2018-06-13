NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈好消息！　大谷翔平本季有機會再上蔡英文：台灣經濟20年來最好狀態8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

台股盤前─川金會後國際變數仍多 大立光報喜 可留意

鉅亨網2018/06/13 08:28
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股昨 (12) 日小跌作收，由於指數近前波高點 11270 點，KD 高檔死亡交叉，法人認為短線仍有約百點的修正空間，支撐點落在 11000 點附近，雖然川金會簽署協議，但國際間仍存有升息、油價及歐洲政局變化等變數，股王大立光 (3008-TW) 釋出利多，蘋概股今 (13) 日走勢值得留意，法人指出，在全球股市暫無大跌危機下，台股未來仍有表現空間，但須留意第 2 季股市波動仍大。

台股昨日電子三雄續承壓，強勢股國巨 (2327-TW) 一度亮燈跌停，資金流向電子小小兵，被動元件、MOSFET 及二線光學等次族群低價股及中小型股表現撐盤，加上最後一檔台積電 (2330-TW) 拉升，指數終場小跌 4.44 點，以 11144.79 點作收，成交值 1796.12 億元。

三大法人部分，外資及陸資賣超 36.13 億元，外資自營商賣超 0.5 億元，投信買超 1.97 億元，自營商自營賣超 0.24 億元，自營商避險買超 4.09 億元，合計賣超 30.3 億元；外資買超鴻海 (2317-TW)，但似有自台積電、大立光及金融權值股流出的跡象；期貨部分，外資續小幅減碼多單 200 口，淨部位多單續降到 50212 口。

元大新主流基金經理人蔡麗卿 指出，經濟面和資金面對全球股市仍有利，不過 6 月國際間變數不減，川金會會後還有美國發起的關稅議題，沙國提升油價企圖心，歐洲政局變化等。

蔡麗卿表示，以台股的評價面來看，新台幣回貶，使許多公司未來獲利可望好轉，在非電子和電子族群有許多產業有漲價的動作，且獲利率明顯提升；在特定族群上漲帶動下，5 月台股在亞股中相對表現佳，在全球股市暫無大跌危機下，台股未來仍有表現空間，但須留意第 2 季股市波動仍大。

台股近期突破今年次高 11120 點後挑戰前高 11270 點，但在近高情怯下出現漲多拉回，由於國際變數並未完全化解，法人認為短線恐將在高檔震盪，由於 KD 高檔死亡交叉，恐回測 10 日線 11000 點的支撐，但只要守住 6 月 4 日多方缺口 (10954-11002) 點不破，預期盤堅格局不變，在整理過後有機會再向上攻堅。

川金會後，川普總統與北韓領導人金正恩簽署協議，將建立無核的和平政權，且改善美朝關係，美股周二收盤表現平平，道瓊工業平均指數收低 1.58 點或 0.01% 至 25320.73 點；Nasdaq 指數收高 43.87 點或 0.57% 至 7703.79 點；S&P 500 指數收高 4.85 點或 0.17% 至 2786.85 點；費城半導體指數收高 7.38 點或 0.52% 至 1416.37 點。

大立光釋出產能將滿載的正面利多消息，是否帶動蘋概股進一步的表現，台積電是否填息，被動元件股國巨的後續走勢等，都是今日值得觀察的重點。

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股外資大立光台積電鴻海headline
台灣主要報紙重要財經新聞 ...特斯拉宣布裁員9%人力 產...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan