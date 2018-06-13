台股盤前─川金會後國際變數仍多 大立光報喜 可留意

台股昨日電子三雄續承壓，強勢股國巨 (2327-TW) 一度亮燈跌停，資金流向電子小小兵，被動元件、MOSFET 及二線光學等次族群低價股及中小型股表現撐盤，加上最後一檔台積電 (2330-TW) 拉升，指數終場小跌 4.44 點，以 11144.79 點作收，成交值 1796.12 億元。

台股昨 (12) 日小跌作收，由於指數近前波高點 11270 點，KD 高檔死亡交叉，法人認為短線仍有約百點的修正空間，支撐點落在 11000 點附近，雖然川金會簽署協議，但國際間仍存有升息、油價及歐洲政局變化等變數，股王大立光 (3008-TW) 釋出利多，蘋概股今 (13) 日走勢值得留意，法人指出，在全球股市暫無大跌危機下，台股未來仍有表現空間，但須留意第 2 季股市波動仍大。

三大法人部分，外資及陸資賣超 36.13 億元，外資自營商賣超 0.5 億元，投信買超 1.97 億元，自營商自營賣超 0.24 億元，自營商避險買超 4.09 億元，合計賣超 30.3 億元；外資買超鴻海 (2317-TW)，但似有自台積電、大立光及金融權值股流出的跡象；期貨部分，外資續小幅減碼多單 200 口，淨部位多單續降到 50212 口。

元大新主流基金經理人蔡麗卿 指出，經濟面和資金面對全球股市仍有利，不過 6 月國際間變數不減，川金會會後還有美國發起的關稅議題，沙國提升油價企圖心，歐洲政局變化等。

蔡麗卿表示，以台股的評價面來看，新台幣回貶，使許多公司未來獲利可望好轉，在非電子和電子族群有許多產業有漲價的動作，且獲利率明顯提升；在特定族群上漲帶動下，5 月台股在亞股中相對表現佳，在全球股市暫無大跌危機下，台股未來仍有表現空間，但須留意第 2 季股市波動仍大。

台股近期突破今年次高 11120 點後挑戰前高 11270 點，但在近高情怯下出現漲多拉回，由於國際變數並未完全化解，法人認為短線恐將在高檔震盪，由於 KD 高檔死亡交叉，恐回測 10 日線 11000 點的支撐，但只要守住 6 月 4 日多方缺口 (10954-11002) 點不破，預期盤堅格局不變，在整理過後有機會再向上攻堅。

川金會後，川普總統與北韓領導人金正恩簽署協議，將建立無核的和平政權，且改善美朝關係，美股周二收盤表現平平，道瓊工業平均指數收低 1.58 點或 0.01% 至 25320.73 點；Nasdaq 指數收高 43.87 點或 0.57% 至 7703.79 點；S&P 500 指數收高 4.85 點或 0.17% 至 2786.85 點；費城半導體指數收高 7.38 點或 0.52% 至 1416.37 點。

大立光釋出產能將滿載的正面利多消息，是否帶動蘋概股進一步的表現，台積電是否填息，被動元件股國巨的後續走勢等，都是今日值得觀察的重點。