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太平洋房屋加強代銷 重新擦亮品牌價值

中央社2018/06/13 08:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北13日電）太平洋房屋在董事長盧阿水上任1年內，雙管齊下除加強原本寂靜的代銷業務外，仲介業務也要在年底衝到130家門市，他說，太屋最大的優勢就是「太平洋房屋」這塊老招牌。

盧阿水表示，太平洋房屋以前營運方式太過老實，不懂得把自己推到消費者面前，但在網路時代，他要化被動為主動，用敲鑼打鼓的模式，讓消費者認識太屋，因此推出空拍機創新應用計畫，看見房地不同的新視角。花蓮強震後，太平洋房屋首創買屋送地震險活動，讓消費者可以感受到太屋對居住安全的重視及對消費者的關懷。

此外，隨著買氣全面走高，太平洋房屋今年也要加速展店，預計要衝出20家新加盟店，今年底要達到130家店，持續擴大太平洋房屋市占率。

盧阿水指出，在太屋沉靜已久的代銷領域全力衝刺是最重要的工作，主要是太屋過去鮮少將代銷與建案之間的專業知識帶出來，現在則要全力與建商、建案合作，帶出應有的找地、定位、設計、規劃、銷售等一條龍式的服務。

盧阿水表示，太屋代銷的規模很難與大型代銷同業匹敵，但是太屋最大的優勢就是「太平洋房屋」這塊老招牌，這也是太屋在已經廝殺得非常激烈的代銷市場上存活之道。

盧阿水說，其實有很多中小型的建案仍需要代銷業者服務，因此太屋代銷先以中小型建案出發，中型建案總銷設定約20億元，小型建案設定約9億到10億元規模都可以承接服務，需要一定時間累積市場口碑、服務能量和人力，期待在代銷領域占得一席之地並產生獲利之後，重新擦亮太平洋房屋品牌定位與價值。（編輯：蘇志宗）1070613

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