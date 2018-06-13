喝珍奶用湯匙？他反問「你吃包心粉圓會用吸管嗎」被嗆爆

▲日前環保署宣布預計自 2019 年 7 月開始，4 大類一共 8000 家業者將不得再提供內用者一次性塑膠吸管，消息一出引發許多民眾質疑，將來「沒有吸管怎麼喝珍珠奶茶？」（示意圖／NOWnews 資料照）

日前環保署宣布預計自 2019 年 7 月開始，4 大類一共 8000 家業者將不得再提供內用者一次性塑膠吸管，消息一出引發許多民眾質疑，將來「沒有吸管怎麼喝珍珠奶茶？」而環保署官員一句「可以用湯匙喝」則引爆網友怒火；對此，環保署副署長詹順貴出面反問：「你吃包心粉圓會用吸管嗎？」又再度引來網友嗆爆，痛批：「又在講幹話！」

「沒了吸管到底該怎麼喝珍奶？」儼然已成為近日的熱門話題，詹順貴在本月 11 日親上火線滅火，表示 8 日的預告為禁止提供內用者塑膠吸管，外帶吸管要到 2025 年才會加以限制。

至於環保署官員日前所回答的「可以用湯匙喝珍珠奶茶」引來網友痛批，詹順貴也力挺同仁，反問：「大家去冰品店吃剉冰或包心粉圓時，會用吸管嗎？」詹順貴強調，許多歐美國家都開始注重環保汙染等議題，希望民眾能容忍一些些的不方便，給予海洋生物更多喘息與生活空間。



▲國民黨立委張麗善日前也親自實測「用湯匙喝珍奶」，結果狼狽收場。（資料圖片／取自張麗善臉書）

對於詹順貴的言論，許多網友紛紛嗆爆：「包心粉圓的吃法跟珍奶一樣逆？」、「一個碗裝一個杯裝，是要怎麼比」、「我覺得他根本不知道什麼是包心粉圓」、「這舉例太落漆」、「你乾脆說肉圓，亂比喻」、「為了護航又在講幹話！」、「不要逼人民翻臉！」