特斯拉宣布裁員9%人力 產線人員不受影響

馬斯克在致員工的信函裡提到，「明確的說，特斯拉將持續聘僱優秀人才擔任重要職位，因為我們仍朝前邁進，也仍對增聘生產人員有強大需求。我還要強調，我們現在做出的決定相當艱難，所以日後我們再也不必這麼做。」

5 月中旬時，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾預警公司正進行「徹底重組」，也將扁平化其管理結構。

自今年開始，特斯拉增聘約 8000 人，現有員工大約 4.6 萬人，此回重整預計將裁員 4100 人。

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 週二 (12 日) 告知員工，公司必須裁員 9% 人力，大多數是有底薪的全職員工。

馬斯克週二在推特上表示，此次裁員「艱難但卻是必要的。」



CFRA 分析師 Efraim Levy 認為，這個消息可視為特斯拉正逐漸成熟且將獲利擺在優先位置的跡象。

「企業裡招聘和裁員是正常的，像漲退潮那樣，雖然一次裁員 9% 蠻多的，但在一家企業成長之際，他們必須裁撤多餘人力才能更有效率。」

馬斯克在信中提到，「獲利顯然不是我們此舉的動機，但現在特斯拉必須要削減成本並賺錢。」

在宣布裁員消息前，特斯拉週二股價已上漲了 5％，係因 KeyBanc 分析師 Brad Erickson 報告提到，他預計特斯拉第二季 Model 3 可以交車 3 萬輛，全年近 12 萬輛。此前，他估計第二季交車約莫 2 萬輛、全年 10 萬輛。

「Model 3 的需求極度強烈，而且特斯拉真的能達到目標」越來越多人有這樣的感覺，Erickson 表示，「看跌者需要證據顯示 Model 3 需求疲軟，或者產量沒有急遽增加，但是這似乎近期內都不會發生。」

雖然裁員消息公布後，漲幅稍稍收斂，但仍是連續第三個交易日收高，本月邁向 2014 年 2 月以來表現最棒的一個月，目前股價較 4 月觸及的 52 週低點上漲了 40% 以上，距離其史上高點已剩下約 10% 之遙。

特斯拉股價走勢

儘管 Erickson 看漲特斯拉，但許多分析師對特斯拉依舊悲觀，根據 Thomson Reuters ，特斯拉平均目標價僅為每股 309 美元，低於目前價格的 10％。

特斯拉近年來發展迅速，即使週二宣布裁員，特斯拉聘僱的員工人數仍高於 2017 年底的人力。

根據給員工的信函，特斯拉提到，隨著業務規模迅速擴大，角色和職位功能會有些重疊，而這正是裁員的目標，而生產線上人員不受影響。

特斯拉也決定不再與 Home Depot 續約其住房銷售契約，因為該公司專注於在特斯拉商店和線上銷售太陽能。