NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈好消息！　大谷翔平本季有機會再上蔡英文：台灣經濟20年來最好狀態8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

說地獄為杜魯道留位子 美貿易顧問道歉

中央社2018/06/13 08:40
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）峰會上週落幕後，白宮貿易顧問納瓦洛放話說，地獄已為加拿大總理杜魯道留了一個特別位子；「華爾街日報」報導，納瓦洛今天為這番話道歉。

根據報導，納瓦洛（Peter Navarro）參加華爾街日報（WSJ）舉辦的活動時，說他犯了錯。

納瓦洛說：「我的任務是傳達一個強而有力的信號，問題是我在傳達那樣的訊息時用詞不當。」

承認自己有錯並公開道歉，對美國總統川普主掌的白宮而言實屬罕見。

加拿大對納瓦洛的道歉反應冷淡，記者詢問杜魯道（Justin Trudeau）是否接受道歉，他拒絕置評。

加拿大國貿部長沈潘（Francois-PhilippeChampagne）回應說：「我們會繼續以自己的方式進行外交，也就是以積極和具建設性的態度，堅定捍衛我國產業的利益…在外交上，個人感受和評論並不那麼重要。」

納瓦洛日前接受福斯週日新聞（Fox News Sunday）訪問時說：「地獄會為所有拿不老實外交政策對待總統川普、還試圖在他背後捅刀的外國領袖，留一特殊位子。」

在納瓦洛道歉前，若干美國議員對白宮和川普以激烈言辭痛罵加拿大，卻在新加坡舉行的川金會上大讚北韓領導人金正恩表示質疑。

民主黨參議院外交委員會成員庫恩斯（ChrisCoons）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），川普「在G7峰會與加拿大這些已開發的西方民主國家，也是我們最長久的最親密盟邦交惡時，卻在他國歡迎獨裁主義領袖」。

不過共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）說，美方也可能以強烈措辭抨擊北韓領導人。

柯頓說：「假如金正恩違背承諾…總統譴責他的力道，會比對杜魯道強上10倍。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070613

中興通訊解禁 13日港股復牌交蘇門答臘外海地震規模5.8...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan