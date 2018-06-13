說地獄為杜魯道留位子 美貿易顧問道歉

納瓦洛說：「我的任務是傳達一個強而有力的信號，問題是我在傳達那樣的訊息時用詞不當。」

根據報導，納瓦洛（Peter Navarro）參加華爾街日報（WSJ）舉辦的活動時，說他犯了錯。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）峰會上週落幕後，白宮貿易顧問納瓦洛放話說，地獄已為加拿大總理杜魯道留了一個特別位子；「華爾街日報」報導，納瓦洛今天為這番話道歉。

加拿大國貿部長沈潘（Francois-PhilippeChampagne）回應說：「我們會繼續以自己的方式進行外交，也就是以積極和具建設性的態度，堅定捍衛我國產業的利益…在外交上，個人感受和評論並不那麼重要。」

納瓦洛日前接受福斯週日新聞（Fox News Sunday）訪問時說：「地獄會為所有拿不老實外交政策對待總統川普、還試圖在他背後捅刀的外國領袖，留一特殊位子。」

在納瓦洛道歉前，若干美國議員對白宮和川普以激烈言辭痛罵加拿大，卻在新加坡舉行的川金會上大讚北韓領導人金正恩表示質疑。

民主黨參議院外交委員會成員庫恩斯（ChrisCoons）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），川普「在G7峰會與加拿大這些已開發的西方民主國家，也是我們最長久的最親密盟邦交惡時，卻在他國歡迎獨裁主義領袖」。

不過共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）說，美方也可能以強烈措辭抨擊北韓領導人。

柯頓說：「假如金正恩違背承諾…總統譴責他的力道，會比對杜魯道強上10倍。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070613