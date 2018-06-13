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台女在法遭判刑不知去向 法院發逮捕令

中央社2018/06/13 08:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎12日專電）法國法院認為出身台灣的韓姓女子在替中國觀光客策劃婚禮遊程時，從中謀取不法利益，判處她4年有期徒刑，但她至今下落不明，法院已發出逮捕令。

法國媒體報導，韓姓女子（Lise Han）曾在2008年到2011年間，在中部的圖爾市（Tours）替中國觀光客規劃浪漫婚禮行程，包括在圖爾市府舉辦象徵性婚禮儀式，及遊覽羅亞爾河（Loire）流域城堡群。

韓姓女子當時是前圖爾市長傑曼（Jean Germain）的女友，她曾受雇於市府，負責監督與中國的交流業務，她雖辭去婚禮規劃公司負責人職務，實際上仍在背後操控，領取市府薪資的同時，也從觀光客婚禮上獲利。

2015年4月，同遭調查的傑曼在開庭前自盡，傑曼生前曾說對一切並不知情。2016年，圖爾輕罪法院以非法獲利、詐欺和侵吞公款為由，判處韓姓女子30個月有期徒刑。

奧爾良市（Orleans）上訴法院去年10月接手審理，今年2月加重刑罰，判處韓姓女子4年有期徒刑，包括一年緩刑，但她未出席聆判，且不知去向，法院已發出逮捕令。

法國藍廣播電台（France Bleu）11日報導，警方至今仍在尋找韓姓女子，不知道她身在法國，還是已經離境；她曾於2014年12月企圖返回台灣探望病父，還破壞過電子手環。

若韓姓女子離境，除了服刑問題外，可能會讓追償程序更複雜，她還欠圖爾市14萬8000歐元（約新台幣520萬元）、欠圖爾大都會區11萬1520歐元、欠當地旅遊機構6萬歐元。

根據報導，追償程序最快也要等到9月最高法院處理完韓姓女子的上訴要求後才能展開，若最高法院駁回要求，相關單位將可透過抵押權登記處和銀行帳戶，追蹤韓姓女子的在法資產。

報導指出，她曾有一間民事房地產公司，但主要資產可能早就移往他國，如此一來，追償程序會拖得很長，也很複雜。（編輯：屈享平）1070613

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