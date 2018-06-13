台女在法遭判刑不知去向 法院發逮捕令

（中央社記者曾依璇巴黎12日專電）法國法院認為出身台灣的韓姓女子在替中國觀光客策劃婚禮遊程時，從中謀取不法利益，判處她4年有期徒刑，但她至今下落不明，法院已發出逮捕令。

法國媒體報導，韓姓女子（Lise Han）曾在2008年到2011年間，在中部的圖爾市（Tours）替中國觀光客規劃浪漫婚禮行程，包括在圖爾市府舉辦象徵性婚禮儀式，及遊覽羅亞爾河（Loire）流域城堡群。

韓姓女子當時是前圖爾市長傑曼（Jean Germain）的女友，她曾受雇於市府，負責監督與中國的交流業務，她雖辭去婚禮規劃公司負責人職務，實際上仍在背後操控，領取市府薪資的同時，也從觀光客婚禮上獲利。