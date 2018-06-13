與金正恩理論如用手餵鯊 共和黨盼川普謹慎

川金會：美國北韓過招（中央社華盛頓12日綜合外電報導）如果美國總統川普認定他和北韓領導人金正恩的會談是「全球史上非常偉大的一刻」，那麼他所屬的共和黨領袖今天在會後的態度是更為多疑的，比喻跟金正恩理論如「用手餵鯊」。
路透社報導，共和黨諸位領袖普遍讚揚川普大膽坐下來與金正恩舉行會談，但會後含糊的協議內容及川普對金正恩的讚不絕口，都讓他們憂心忡忡。
比起川普對於川金會的熱血沸騰，共和黨議員們以更謹慎語調，敦促總統接下來的道路要審慎而行。
共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）告訴媒體：「重點是我們不能忽略一個事實，即金正恩是個屠夫，屠殺自己人民。」
「試著跟這種人理論如同試著用手餵鯊。這不表示不可行，只是你要非常非常謹慎。」
對川普來說，隨著11月期中選舉進逼、共和黨在國會兩院多數地位岌岌可危，與金正恩關係發展迅速猶如一把雙面刃，是政治契機也是政治風險。
儘管很難立即看出川普在新加坡的表現，是否對已如火如荼展開的期中選舉選戰產生任何影響，清楚的是，共和黨人並不完全擁抱川普對金正恩的熱情。
2016年爭奪共和黨總統提名但敗在川普手下的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio），就不滿川普在美國之音（Voice of America）專訪中大讚金正恩「風趣」、「熱愛自己人民」。
盧比歐推文回應說，金正恩「不是一個有才幹的人。他從祖父和父親那裡繼承家族事業，是徹頭徹尾的狂人，在任何民主國家連抓狗助理都選不上的人」。
共和黨國會第一號人物、聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）在聲明中說：「我們必須了解，我們對付的是一個殘暴的政權，一個長久以來善於欺騙的政權。唯有時間能證明北韓這一次是否是認真的，而同時間，我們必須持續施加最大經濟壓力。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1070613