與金正恩理論如用手餵鯊 共和黨盼川普謹慎

川金會：美國北韓過招（中央社華盛頓12日綜合外電報導）如果美國總統川普認定他和北韓領導人金正恩的會談是「全球史上非常偉大的一刻」，那麼他所屬的共和黨領袖今天在會後的態度是更為多疑的，比喻跟金正恩理論如「用手餵鯊」。

路透社報導，共和黨諸位領袖普遍讚揚川普大膽坐下來與金正恩舉行會談，但會後含糊的協議內容及川普對金正恩的讚不絕口，都讓他們憂心忡忡。

比起川普對於川金會的熱血沸騰，共和黨議員們以更謹慎語調，敦促總統接下來的道路要審慎而行。

共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）告訴媒體：「重點是我們不能忽略一個事實，即金正恩是個屠夫，屠殺自己人民。」