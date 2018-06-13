AT&T勝訴 美法官裁定可完成時代華納併購案

(中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國法官今天裁定，美國無線業者和寬頻巨擘AT&T可以完成與時代華納（Time Warner）規模850億美元併購案。此舉不啻是對川普政府首次提出反托拉斯挑戰的一大打擊。

法新社報導，聯邦法官李昂（Richard Leon）表示，政府未能舉證說明美國最大付費電視營運商AT&T和媒體娛樂巨擘時代華納合併將對產業競爭力造成哪些傷害。

此案為其他大型公司併購案設下指標性先例，尤其是媒體和通訊產業間的併購，因此備受關注。

李昂表示，本案在各方面都未達要求，並警告政府不要企圖上訴延宕此案。他還說，購併案已經推遲一年半，若再拖延，將對兩家公司造成「無法彌補」的傷害。