中興復牌後開盤重挫 A股鎖跌停 港股H股挫37.5

12 日晚，中興通訊發布公告，表示與美國商務部工業與安全局 (BIS) 達成新的和解協議，公司 A 股和 H 股將於 6 月 13 日上午開市起復牌。

在 14 億美元罰款、高層變動等消息影響下，業內人士普遍預計，中興通訊股價短期將承壓。在中興通訊股票停牌期間，陸續有 40 多家基金公司，宣布對中興通訊 A 股股票估值進行調整。

《證券時報網》指出，多數基金公司都是將其估值，按停牌前人民幣 31.31 元的收盤價，經 2 個跌停後算出的 25.36 元進行重估，或者以下調 20% 即 25.05 元進行重估。富國基金等曾二度下調中興通訊估值，到 20.04 元或 20.54 元，相當於對其停牌前股價給出約 4 個跌停的判斷。