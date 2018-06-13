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中興復牌後開盤重挫 A股鎖跌停 港股H股挫37.5

鉅亨網2018/06/13 09:43
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中興通訊 (000063-CN)(0763-HK)13 日重新復牌，首日 A 股股價一如預期跌停，報人民幣 28.18 元，跌 10.00%，封單金額超人民幣 180 億元。H 股開盤重挫 37.5%，報港幣 16 元，盤前成交港幣 2.36 億元。

12 日晚，中興通訊發布公告，表示與美國商務部工業與安全局 (BIS) 達成新的和解協議，公司 A 股和 H 股將於 6 月 13 日上午開市起復牌。

根據協議，中興通訊將支付合計 14 億美元民事罰款，董事會成員全部更換、十年觀察期、高級副總裁及以上領導全部解聘。

在 14 億美元罰款、高層變動等消息影響下，業內人士普遍預計，中興通訊股價短期將承壓。在中興通訊股票停牌期間，陸續有 40 多家基金公司，宣布對中興通訊 A 股股票估值進行調整。

《證券時報網》指出，多數基金公司都是將其估值，按停牌前人民幣 31.31 元的收盤價，經 2 個跌停後算出的 25.36 元進行重估，或者以下調 20% 即 25.05 元進行重估。富國基金等曾二度下調中興通訊估值，到 20.04 元或 20.54 元，相當於對其停牌前股價給出約 4 個跌停的判斷。

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關鍵字afp中興通訊headline
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