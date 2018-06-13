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中央社

與希臘化解國名爭端 馬其頓將改名北馬其頓

中央社2018/06/13 09:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雅典12日綜合外電報導）馬其頓與希臘今天化解一場持續近30年的糾紛，同意稱馬其頓為北馬其頓共和國，史高比耶當局盛讚這是「歷史性辦法」，解決了阻礙馬其頓加入歐洲聯盟與北大西洋公約組織的爭議。

法新社報導，馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）表示，經過多個月的密集外交折衝，雙方同意重新命名這個前南斯拉夫共和國。

柴伊夫在首都史高比耶（Skopje）告訴記者：「我們達成了協議，經過25年，我們達成歷史性解決辦法。我們達成的共識包括全面使用北馬其頓共和國。」

路透社報導，柴伊夫與希臘總理齊普拉斯（AlexisTsipras）通話後在記者會上表示：「無法回頭了。」兩人不久後將會面，可能將敲定這項協議。

柴伊夫又說：「解決了國名問題，我們將成為北約成員。」

希臘長期以來都反對北方鄰國自稱馬其頓，因為希臘也有個同名的北部省分。

希臘總理齊普拉斯透過電視發表評論，宣布這項協議是「一大外交勝利與一大歷史性機會」，讓此區得以建立友好、合作與共同發展的關係。

馬其頓希望，解決國名紛爭後能有助於排除障礙，以加入歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）。

不過，這項協議仍需經過馬其頓國會批准與公投通過，還有希臘國會核准。

齊普拉斯堅稱，馬其頓政府需要爭取國會批准，否則「北約邀請將取消，與歐盟之間談判不會有進展」。

歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）在推特表示支持這項協議，寫道：「謝謝你們把不可能化為可能，祝一切順利。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1070613

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