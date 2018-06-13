與希臘化解國名爭端 馬其頓將改名北馬其頓

（中央社雅典12日綜合外電報導）馬其頓與希臘今天化解一場持續近30年的糾紛，同意稱馬其頓為北馬其頓共和國，史高比耶當局盛讚這是「歷史性辦法」，解決了阻礙馬其頓加入歐洲聯盟與北大西洋公約組織的爭議。

法新社報導，馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）表示，經過多個月的密集外交折衝，雙方同意重新命名這個前南斯拉夫共和國。

柴伊夫在首都史高比耶（Skopje）告訴記者：「我們達成了協議，經過25年，我們達成歷史性解決辦法。我們達成的共識包括全面使用北馬其頓共和國。」

路透社報導，柴伊夫與希臘總理齊普拉斯（AlexisTsipras）通話後在記者會上表示：「無法回頭了。」兩人不久後將會面，可能將敲定這項協議。