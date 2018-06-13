鎧勝iPhone接單不順 外資降評至中立

（中央社記者吳家豪台北13日電）日系外資表示，金屬機殼廠鎧勝-KY iPhone訂單滲透率進展不如預期，接單第一年良率偏低恐導致虧損，將鎧勝評等從買進降至中立，目標價從新台幣118元砍到79.5元。

日系外資出具研究報告表示，鎧勝獲利從2017年下半年開始惡化，原因是接獲今年下半年新款6.1吋LCD面板iPhone訂單後導致初期成本拉高，加上iPad、MacBook、中國大陸品牌智慧型手機等訂單面臨價格競爭。

日系外資認為，鎧勝iPhone機殼良率改善有限，恐限制今年下半年新款iPhone訂單出貨量，推估鎧勝2018年、2019年iPhone訂單市占率將從原本預期的2.4%、7.5%降低到0.4%、3.4%，且出貨規模縮減可能讓鎧勝今年下半年到明年上半年的產品週期難以獲利。