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影片外流！2女5男遭爆開遊艇情色趴　百人斬嫩模氣炸

社會中心／綜合報導2018/06/13 10:01
▲曾在臉書上公開挑戰「口爆百人斬」而爆紅的 20 歲 E 奶嫩模「羽沫」，日前花錢自辦遊艇生日趴，不料卻被周刊爆料是「遊艇情色趴」，讓她氣得發文痛罵。（合成圖／翻攝自 Betty 羽沫臉書／翻攝自網路, 2018.6.13）
▲曾在臉書上公開挑戰「口爆百人斬」而爆紅的 20 歲 E 奶嫩模「羽沫」，日前花錢自辦遊艇生日趴，不料卻被周刊爆料是「遊艇情色趴」，讓她氣得發文痛罵。（合成圖／翻攝自 Betty 羽沫臉書／翻攝自網路, 2018.6.13）

曾在臉書上公開挑戰「口爆百人斬」而爆紅的 20 歲 E 奶嫩模「羽沫」，日前花錢自辦遊艇生日趴，不料卻有人將活動中所拍攝到疑似上空的火辣熱舞影片流出，隨後更有周刊以「口爆嫩模挑戰柯P，曬奶遊艇趴攻陷藍色公路」為標題，爆料生日趴已變成情色趴；對此，羽沫氣炸在臉書 PO 文痛罵：「老娘付錢自己辦生日派對還要被搞成這樣，花錢找罪受，草泥馬！」


20 歲 E 奶嫩模「羽沫」曾經在臉書上公開挑戰「口爆百人斬」而爆紅。（圖／翻攝自 Betty 羽沫臉書 , 2018.6.13）

根據《周刊王》報導，日前「羽沫」在臉書上公開邀約男女前來參加這場遊艇生日趴，女生免費、男生每人須繳 2500 元入場。當天壽星羽沫穿著性感火辣的胸貼、小褲褲登場，一共 2 女 5 男在遊艇上開趴，2 名女生則是展現性感舞姿、炒熱現場氣氛。

影片被流出後，台北市議員童仲彥也出面爆料，表示當天「羽沫」還開直播，光是粉絲所送的禮物就高達 40 萬元價值；童仲彥更質疑「市府包庇遊艇業者，使藍色公路變情色公路！」呼籲台北市長柯文哲應整頓徹查。


20 歲 E 奶嫩模「羽沫」日前花錢自辦遊艇生日趴，不料卻有人將活動中所拍攝到疑似上空的火辣熱舞影片流出，事後又隨即遭到刪除。（圖／翻攝自網路 , 2018.6.13）

而當事人「羽沫」在看到相關報導之後，氣得上臉書 PO 文開罵：「什麼叫遊艇趴攻陷藍色公路，就老娘 20 歲私人派對，全場沒人露點做任何違法行為，現在到底是怎樣，是有多討厭我？」、「船商更他 X 沒品，船商之間的競爭到底甘消費者屁事？用不著拿我當祭品拖我下水吧？」最後她也無奈表示：「老娘付錢自己辦生日派對還要被搞成這樣，花錢找罪受，草泥馬！」


曾在臉書上公開挑戰「口爆百人斬」而爆紅的 20 歲 E 奶嫩模「羽沫」，日前花錢自辦遊艇生日趴，不料卻被周刊爆料是「遊艇情色趴」，讓她氣得發文痛罵。（圖／翻攝自 Betty 羽沫臉書 , 2018.6.13）

關鍵字遊艇情色趴直播羽沫口爆百人斬童仲彥
火辣東北妹來台賣淫　2天接40客

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