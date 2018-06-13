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高收益債跌深 基本面好轉吸引力增

鉅亨網2018/06/13 10:05
鉅亨網 / NOWnews
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高收債價格自去年 10 月波段高點以來下跌超過 4%，也影響資金持續流出高收債基金，累積今年前 5 月淨流出 370 億美元。但在經過回檔整理後，近期高收益債價格出現反轉的態勢，且 5.96% 的殖利率也略高於新興市場債，加上相對低的存續期間，預期高收債有望再度吸引投資人關注，喜愛固定收益型基金的投資人也可逢低分批布局。
 
鉅亨基金交易平台指出，去年底以來，高收益債價格來到近 3 年高點後開始走跌，資金也伴隨出現淨流出，但今年來資金流出有加速的現象，累積前 5 月流出 370 億美元，為去年全年流出金額的 1.37 倍，確實讓高收債承壓。

但從經濟基本面來看，美國第二季經濟成長率有望達 4.8% 的高水準，若實際狀況合乎預期，過去受惠高經濟成長率走升的小型股獲利也將值得期待，由於高經濟成長率帶動小型股的高獲利，對中小型企業佔比近五成的高收益債券來說，當然也是好消息。

鉅亨基金交易平表示，根據統計，過去高收益債券價格大幅下跌前，企業貸款標準往往提前快速升高，如今強勁的經濟表現與企業獲利自然有利於美國金融環境寬鬆，在銀行手中資金充足下，貸款標準也可望放寬，隨著企業貸款標準持續下降，全球高收益債券爆發大規模違約機率仍低。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，根據分析師預估，全球高收益債券組成企業未來一年每股盈餘年增率預估高達 23.7%，優於去年的 23.1% 及一年前的 11.9%，更好的獲利也幫助企業減少債務負擔，另外，目前全球高收益債券的一些觀察指標也顯示，全球高收益債券的壓力都低於過去，也意味更低的企業違約機率。

朱挺豪認為，經歷去年底以來的下跌後，目前全球高收益債券殖利率為 5.96%，略高於當地貨幣計價新興市場債券的 5.91% 及新興市場主權債券的 4.91%，存續期間 4.1 年也低於當地貨幣價新興市場債券及新興市場主權債券的 5.52 年及 7.23 年；在較高殖利率及較低存續期間的雙優勢下，全球高收益債券有望重拾投資吸引力，偏好固定收益型資產的投資人，可趁此波跌下跌，重新拉高全球高收益債券基金的配置部位。

 

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