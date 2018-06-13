啟動招商　金融科技創新園區下半年營運　3條件才能進駐

為加速國內金融科技創新生態發展、協助台灣金融業轉型，金管會在2016年指示金融總會籌設「金融科技發展基金」，並委由資策會執行「金融科技創新創業及人才培育計畫」，並成立 FinTechBase，已具初步成效。為提供新創團隊更為完整之輔導服務，並引進國際加速器及輔導機制，結合金融業者，以創造國內金融科技創新的國際聚落，更進一步指示金融總會成立「金融科技創新園區」，這也是繼 FinTechBase 建立金融科技生態雛形後，再次擴大投入金融科技新創生態發展。

金管會指示金融總會推動國內第一個聚焦金融科技產業生態的實體共創空間「金融科技創新園區FinTechSpace」，預計今（2018）年下半年正式營運，目前官網已正式上線，招募活動亦正式起跑，受理進駐團隊申請。

FinTechSpace 成立宗旨在於建構金融科技創新生態系統，主要推動工作包括「共創空間」、「創新育成」、「數位沙盒」及「國際合作」等。希冀透過從數位沙盒的創新實證、新創加速育成、法規輔導乃至國際市場佈局，提供無縫式接軌的金融科技創新發展與資源環境，成為國內金融科技創新應用最佳孵化環境，與發展金融產業創新共創生態旗艦系統，而金融科技創新園區 FinTechSpace 也將於今年下旬正式營運，招募活動亦正式開跑。

金融科技創新園區 FinTechSpace 園區地點位於金融業者群聚的南海路仰德大樓，鄰近中正紀念堂，交通便利，內部空間預計共有365坪空間，共創區含固定與非固定席次，近百席座位、獨立辦公室12間，目前正由金融總會委託資策會積極規畫建置中，為配合園區建置期程，並開放國內金融科技新創團隊申請進駐，6月20日更將舉行園區進駐招募說明會，進行新創團隊進駐輔導相關申請說明。

不過，由於空間有限，金融總會也設定3大條件，包括必須是國內合法登記的企業，且成立未滿5年，但國際團隊不在此限；核心業務需為「金融科技」相關的產品或服務；產品發展進度必須是已具雛型或已上線但未滿3年，申請者將由審議委員會審查，估計7月中下旬即可確定首批可進駐的廠商。