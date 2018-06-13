NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈練投犀利高層讚　達比修妙回酸民聚焦美利率決策　台幣盤整升貶互見8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

打造友善城市 中市府設祈禱室業者推穆斯林餐

中央社2018/06/13 10:02
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者趙麗妍台中13日電）為打造東南亞移工友善城市，台中市政府將在山、海、屯、市區各設置一處祈禱室，今年底完成；有業者在飯店迎賓大廳設置祈禱室，打造穆斯林廚房，搶攻穆斯林商機。

民政局表示，目前台灣有近26萬名印尼移工，許多台灣家庭仰賴印尼移工照顧家中長輩或身障親友，移工離開故鄉、遠渡重洋來台灣，伊斯蘭信仰支撐著他們在異鄉努力投入工作。

穆斯林一天有5次的朝拜，有大、小禁的限制，大禁為女性生理期結束後以及男女同房後，必須先洗澡，才能進行朝拜；小禁則為大小號後必須以水沖洗。

民政局副局長盧政遠指出，市府將在山、海、屯、市區各設置一處祈禱室，現正在尋找適當的處所設置，目前豐原戶政事務所已設置完成，希望帶給穆斯林更友善的城市空間。

為搶攻穆斯林商機，麗寶渡假區設置多項穆斯林旅遊必備設施，麗寶OUTLET MALL的穆斯林祈禱室設置於迎賓大廳服務台旁，祈禱室分別有男、女隔間，除有空調設備外，地面也標示出聖城麥加的正確方位，提供祈禱用地墊。

渡假區的福容大飯店斥資百萬打造專屬的穆斯林廚房，今年4月獲得「中國回教認協會」穆斯林友善餐旅認證，成為台中市少數五星級飯店穆斯林友善餐廳之一。

福容大飯店業務部副理吳致萱表示，接待穆斯林旅客，飲食部分避免豬肉，接待人員服裝避免過度暴露，浴廁內備有免治馬桶替代衛生紙，以符合國際回教標準。（編輯：劉政權）1070613

駐外單位投書華爾街日報：台...新台幣早盤升0.1分

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan