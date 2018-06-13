打造友善城市 中市府設祈禱室業者推穆斯林餐

穆斯林一天有5次的朝拜，有大、小禁的限制，大禁為女性生理期結束後以及男女同房後，必須先洗澡，才能進行朝拜；小禁則為大小號後必須以水沖洗。

民政局表示，目前台灣有近26萬名印尼移工，許多台灣家庭仰賴印尼移工照顧家中長輩或身障親友，移工離開故鄉、遠渡重洋來台灣，伊斯蘭信仰支撐著他們在異鄉努力投入工作。

（中央社記者趙麗妍台中13日電）為打造東南亞移工友善城市，台中市政府將在山、海、屯、市區各設置一處祈禱室，今年底完成；有業者在飯店迎賓大廳設置祈禱室，打造穆斯林廚房，搶攻穆斯林商機。

民政局副局長盧政遠指出，市府將在山、海、屯、市區各設置一處祈禱室，現正在尋找適當的處所設置，目前豐原戶政事務所已設置完成，希望帶給穆斯林更友善的城市空間。

為搶攻穆斯林商機，麗寶渡假區設置多項穆斯林旅遊必備設施，麗寶OUTLET MALL的穆斯林祈禱室設置於迎賓大廳服務台旁，祈禱室分別有男、女隔間，除有空調設備外，地面也標示出聖城麥加的正確方位，提供祈禱用地墊。

渡假區的福容大飯店斥資百萬打造專屬的穆斯林廚房，今年4月獲得「中國回教認協會」穆斯林友善餐旅認證，成為台中市少數五星級飯店穆斯林友善餐廳之一。

福容大飯店業務部副理吳致萱表示，接待穆斯林旅客，飲食部分避免豬肉，接待人員服裝避免過度暴露，浴廁內備有免治馬桶替代衛生紙，以符合國際回教標準。（編輯：劉政權）1070613