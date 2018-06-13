鴻海工業富聯盤中震盪未續漲停 市值續攀高

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海旗下工業富聯今天早盤走勢震盪，未能延續連3個交易日漲停氣勢；不過，早盤最高市值一度超過人民幣5000億元，與鴻海市值差距持續擴大。

未能延續連3個交易日漲停氣勢，工業富聯今天早盤一度翻黑，之後翻紅最高來到人民幣25.5元，漲6.3%，走勢震盪劇烈，隨後來到人民幣25元，漲4.2%。

工業富聯今天盤中最高市值一度超過人民幣5000億元，來到5022億元（約合新台幣2.34兆元）。

另外在台股方面，鴻海平盤附近整理，早盤最高來到新台幣88.4元，小漲0.8%，若以鴻海目前股本約173.28億股計算，盤中最高市值約新台幣1.53兆元。工業富聯市值超過鴻海的差距持續擴大。