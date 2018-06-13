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中央社

鴻海工業富聯盤中震盪未續漲停 市值續攀高

中央社2018/06/13 10:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海旗下工業富聯今天早盤走勢震盪，未能延續連3個交易日漲停氣勢；不過，早盤最高市值一度超過人民幣5000億元，與鴻海市值差距持續擴大。

未能延續連3個交易日漲停氣勢，工業富聯今天早盤一度翻黑，之後翻紅最高來到人民幣25.5元，漲6.3%，走勢震盪劇烈，隨後來到人民幣25元，漲4.2%。

工業富聯今天盤中最高市值一度超過人民幣5000億元，來到5022億元（約合新台幣2.34兆元）。

另外在台股方面，鴻海平盤附近整理，早盤最高來到新台幣88.4元，小漲0.8%，若以鴻海目前股本約173.28億股計算，盤中最高市值約新台幣1.53兆元。工業富聯市值超過鴻海的差距持續擴大。

展望今年上半年營運表現，工業富聯預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

從客戶端來看，富士康工業互聯網的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。

富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，發行價格訂人民幣13.77元，本益比17.09倍，募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元），發行後總股本約196.95億股。鴻海目前對工業富聯持股比率來到84.8%。（編輯：蘇志宗）1070613

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