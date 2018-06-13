NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈練投犀利高層讚　達比修妙回酸民聚焦美利率決策　台幣盤整升貶互見8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

橘子挑戰智冠董事會 劉柏園：無經營權之爭

中央社2018/06/13 10:21
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北13日電）遊戲橘子今天召開股東常會，由於智冠今年董事改選，橘子與網銀國際進攻智冠董事會，橘子董事長劉柏園表示，會在智冠董事會取得席次，但沒有經營權問題。

劉柏園表示，明天智冠股東會不會出現經營權之爭，與網銀國際的合作該在智冠董事會中取得幾席就幾席，不過取得席次不會過半，但在還沒投票前，無法評論跟原本期待是否相同。

劉柏園指出，不是用橘子的資金投資智冠，未來若有需要，不排除持續加碼。

劉柏園說，台灣的遊戲市場不小，但也不夠打，近年來外商進台灣市場占有的市場比例不小，台灣廠商若能團結，會比較有競爭力，橘子、智冠、網銀國際如果可以結合，在通路上的優勢可以說是「國家隊」。

橘子股東會通過去年財報，去年合併營收新台幣84.74億元、年增0.78%，稅後純益2668萬元，轉虧為盈，每股稅後純益(EPS)0.17元，雖然帳上仍有累積虧損，但以資本公積每股配發現金股息0.5元。

橘子表示，去年12月中推出「天堂M」業績持續延燒至今年，單季合併營收48.6億元、年增119%，創單季歷史新高，稅後純益4.08億元、同創單季歷史新高、年增664%，每股稅後純益(EPS)2.41元，今年除了第2季持續更新「天堂M」外，也將推出2至3套新產品，提高在手遊市場的市占率。

劉柏園指出，「天堂M」的營運狀況相當好，在手遊市場經營到位，算是在台灣市場打出國際級成績，今年7月左右會推出「軸心線」計畫，將橘子推出的生態系放在同一個平台上，第2季毛利率會比首季高，且因沒有首季發放的高額激勵獎金，獲利很有機會成長，今年可望創10年來最佳成績。（編輯：李信寬）1070613

鴻海工業富聯盤中震盪未續漲...人民日報淡化處理川金會 照...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan