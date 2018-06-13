橘子挑戰智冠董事會 劉柏園：無經營權之爭

（中央社記者田裕斌台北13日電）遊戲橘子今天召開股東常會，由於智冠今年董事改選，橘子與網銀國際進攻智冠董事會，橘子董事長劉柏園表示，會在智冠董事會取得席次，但沒有經營權問題。

劉柏園表示，明天智冠股東會不會出現經營權之爭，與網銀國際的合作該在智冠董事會中取得幾席就幾席，不過取得席次不會過半，但在還沒投票前，無法評論跟原本期待是否相同。

劉柏園指出，不是用橘子的資金投資智冠，未來若有需要，不排除持續加碼。

劉柏園說，台灣的遊戲市場不小，但也不夠打，近年來外商進台灣市場占有的市場比例不小，台灣廠商若能團結，會比較有競爭力，橘子、智冠、網銀國際如果可以結合，在通路上的優勢可以說是「國家隊」。