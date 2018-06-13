韓國瑜遭傳訊　國民黨：因高雄市長選情逼近

國民黨高雄市長參選人韓國瑜將接受北檢傳訊，國民黨今(13)日召開記者會挺韓，韓國瑜說，菜蟲一案隔了一年半突然檢調又來調查，讓高雄鄉親也覺得很奇怪，選戰正如火如荼的展開，成績越來越好，司法卻又來調查，這會讓大家有不當的聯想。

台北農產運銷公司前總經理韓國瑜遭人檢舉菜蟲一案，以及現任總經理吳音寧被控贈菜及贈酒案，兩人 14 日將以被告與證人身分到北檢受訊，但外界質疑菜蟲一案北檢相隔一年多才再傳訊，延宕多時是有政治因素。

韓國瑜強調，他不敢說自己擔任北農總經理任內做得很好，但他做得非常用心，發放獎金都是經過董事會決議，扣除勞健保、盈餘目標後才發，如果他不發獎金，在他任內北農業績會是連年創新高。