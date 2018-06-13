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政治

韓國瑜遭傳訊　國民黨：因高雄市長選情逼近

記者戴祺修／台北報導2018/06/13 10:37
▲國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.13）
▲國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.13）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜將接受北檢傳訊，國民黨今(13)日召開記者會挺韓，韓國瑜說，菜蟲一案隔了一年半突然檢調又來調查，讓高雄鄉親也覺得很奇怪，選戰正如火如荼的展開，成績越來越好，司法卻又來調查，這會讓大家有不當的聯想。

台北農產運銷公司前總經理韓國瑜遭人檢舉菜蟲一案，以及現任總經理吳音寧被控贈菜及贈酒案，兩人 14 日將以被告與證人身分到北檢受訊，但外界質疑菜蟲一案北檢相隔一年多才再傳訊，延宕多時是有政治因素。

韓國瑜強調，他不敢說自己擔任北農總經理任內做得很好，但他做得非常用心，發放獎金都是經過董事會決議，扣除勞健保、盈餘目標後才發，如果他不發獎金，在他任內北農業績會是連年創新高。

韓國瑜也反酸蔡英文說，民進黨不是說勞工是心中最軟一塊？他發放獎金照顧北農勞工，沒有做錯；韓認為，由於北農股權結構太過複雜，治本之道就是調整股權，轉為台北市政府股權大於 50 ％，各種風波才能真正下休止符。


▲國民黨開記者會力挺黨籍高雄市長參選人韓國瑜。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.13）

國民黨文傳會主委李明賢表示，韓國瑜是北農這幾年來，經營績效最好的一位總經理，但是時隔一年多才又要傳訊韓國瑜，民進黨是不是因為高雄市長選戰，韓國瑜民調數字已經跟民進黨籍參選人陳其邁只差 6 %，所以民進黨就透過政治打壓、司法迫害，趁北檢調查吳音寧的同時，隔山打牛，修理韓國瑜。

台北市議員王鴻薇說，總統蔡英文下達動員令，要民進黨全體替吳音寧政治攻防，結果攻防果然來了，韓國瑜明天就要被北檢約談了；王強調，上一次檢調傳續韓國瑜，兵分多路搜索北農，當時就是因為民進黨希望立委段宜康的助理去當北農總經理，最後韓國瑜下台之後，檢調就收手了，現在檢調又來了，就是因為韓國瑜要選高雄市長，氣勢還節節高升，「千錯萬錯都是因為要選高雄市長。」

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