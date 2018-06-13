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中國童裝商機熱 淘帝-KY Q2業績看俏

鉅亨網2018/06/13 10:28
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隨著中國童裝產業成長趨勢不變，淘帝 - KY(2929-TW) 除了保持實體通路擴張，並積極布局電商市場，5 月合併營收創同期新高，6 月還有六一兒童節加持，樂觀看第 2 季整體業績；展望後市，淘帝目標 3 年內電商營收占比達 20%，並以每年新增 3-5% 實體店數為拓展速度，成長動能受期待。

第 2 季是中國童裝產業銷售旺季，淘帝 TOPBI 品牌旗下代理商提前加大備貨力道，推升 5 月業績表現不俗，6 月淘帝加強線上通路 VIP 促銷，並提高高鐵動車、廣播等廣告投放力道，樂觀看待第 2 季。

據中商產業研究院最新《中國童裝行業市場前景研究報告》指出，中國童裝市場規模成長率以高於整體服飾產業速度增加。

法人指出，中國自 2015 年開放二胎化政策，2016 年新生人口達 1786 萬人，年增 131 萬人，創 2000 年以來新高，預估十三五期間每年新生人口有望維持 1700-2000 萬人，伴隨中國經濟發展，家庭所得提升，城鎮家庭嬰童的年平均消費額，看好中國將爆發嬰童的商機。

淘帝 - KY 把握此趨勢，積極朝向全零售消費模式發展，去年第 4 季已新增線上代理商，並透過定期舉辦實體通路活動累積線上會員，隨著 O2O 布局，目前旗下自有 TOPBI 品牌購物 APP、官網商城線上會員人數已逾 6 萬人。

另一方面，淘帝推出「第 7 代 PLUS」風格形象店，目前有約 30 間新展店門市採用，主要開在聚焦人潮較多且門市坪數較大的購物中心通路為主。

淘帝指出，展店以每年增加 3-5% 線下實體門市的速度為目標，目前全中國店數逾 1500 家，與電商平台發展並進。

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