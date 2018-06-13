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政治

總統姐夫被爆欠百萬卡債不還　藍委籲勿擺爛

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/13 10:33
▲總統蔡英文的姐夫許丕龍被爆欠百萬卡債不還，對此，國民黨團首席副書記長曾銘宗 13 日表示，因為金額不大，相信蔡家族絕對有能力處理，不要擺爛。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.13）
▲總統蔡英文的姐夫許丕龍被爆欠百萬卡債不還，對此，國民黨團首席副書記長曾銘宗 13 日表示，因為金額不大，相信蔡家族絕對有能力處理，不要擺爛。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.13）

總統蔡英文的三姊蔡瀛如的老公，也就是蔡英文的三姊夫許丕龍，傳出欠卡債 250 萬元不還，被告上法院後還繼續擺爛。對此，國民黨團首席副書記長曾銘宗今（ 13 ）日表示，因為金額不大，相信蔡家族絕對有能力處理，不要擺爛。

根據周刊報導，許丕龍現年 79 歲，40 年前已移居美國，他與蔡瀛如的女兒許景淳是知名歌手。許丕龍被爆在 1993 年間左右，申請美國花旗信用卡，至 2006 年就不繳卡費，花旗於 2011 年提告勝訴，但許丕龍仍欠 135 萬多元的卡費。

此外，許丕龍也在 2006 年擺爛中信的卡費不還，共計 66 萬元，但許丕龍拒不出庭；玉山銀也是受災戶，從 2002 年起，許丕龍就不繳 26 萬元卡費，累計至今已欠債 46 萬。統計 3 家銀行，許丕龍總計欠 250 萬元。

許丕龍曾任國大代表，2015年蔡英文在美國參加台僑晚會，許丕龍夫妻還有到場力挺；2016 年 5 月 20 號，蔡英文就職典禮，許丕龍夫妻也現身觀禮台。對於為何不還錢，許景淳及總統府都不回應。

對此，曾銘宗說，蔡英文家族非常有錢，金額其實才 200 多萬，建議蔡英文家族拿出錢替他償還，因為金額不大，相信蔡家族絕對有能力處理，不要擺爛。

關鍵字蔡英文許丕龍曾銘宗許景淳蔡瀛如
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