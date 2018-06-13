總統姐夫被爆欠百萬卡債不還　藍委籲勿擺爛

總統蔡英文的三姊蔡瀛如的老公，也就是蔡英文的三姊夫許丕龍，傳出欠卡債 250 萬元不還，被告上法院後還繼續擺爛。對此，國民黨團首席副書記長曾銘宗今（ 13 ）日表示，因為金額不大，相信蔡家族絕對有能力處理，不要擺爛。

根據周刊報導，許丕龍現年 79 歲，40 年前已移居美國，他與蔡瀛如的女兒許景淳是知名歌手。許丕龍被爆在 1993 年間左右，申請美國花旗信用卡，至 2006 年就不繳卡費，花旗於 2011 年提告勝訴，但許丕龍仍欠 135 萬多元的卡費。

此外，許丕龍也在 2006 年擺爛中信的卡費不還，共計 66 萬元，但許丕龍拒不出庭；玉山銀也是受災戶，從 2002 年起，許丕龍就不繳 26 萬元卡費，累計至今已欠債 46 萬。統計 3 家銀行，許丕龍總計欠 250 萬元。