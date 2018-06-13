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中央社

人民日報淡化處理川金會 照片都不登

中央社2018/06/13 10:23
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北13日電）「川金會」昨天成功破冰並發表聯合聲明，成為世界各國媒體的頭條新聞，但中共黨媒人民日報今天明顯淡化處理相關新聞，不但在頭版隻字未見，而且連一張照片都看不到。

人民日報今天僅在第3版要聞右下角刊出川金會簽署聯合聲明的新聞，不但標題小，而且內文只有短短的331字。其它相關新聞，僅刊登中國外交部對川金會發表的聲明，而且還擺在川金會新聞的上面。

人民日報海外版則在頭版下方刊出「望海樓」專欄分析川金會內容，並重申中國立場；另外在第2版要聞右上角刊出中國外交部對川金會發表的聲明。有評論，有聲明，但川金會新聞卻隻字未登。

昨天在新加坡登場的川金會，現場有超過兩千家媒體爭搶歷史鏡頭，但今天出版的人民日報與海外版卻連一張照片都看不到。

「望海樓」評論指出，川金會取得的積極成果，對（朝鮮）半島實現無核化及和平穩定有實質性的好處，但川金會聯合聲明關於雙邊關係、和平機制、無核化的內容，「並沒有超出2005年9月19日朝核問題第四輪六方會談共同聲明的範圍」。

評論稱：「對比一下，令人不勝感慨。在半島，經過10多年曲折發展後歷史似乎又回到了原點。」

評論雖肯定川金會及其取得的成果，是推動半島無核化與和平進程的正確而重要的步伐，但也強調「一次會晤不可能一步實現朝鮮半島無核化和各方關係正常化，不可能解決所有問題」。

評論最後並重申中國立場：作為半島近鄰和重要一方，中方願同有關各方一道，繼續致力於推動實現半島無核化和長治久安。「各方應珍惜半島局勢積極勢頭。今後，關鍵要防止節外生枝。」（編輯：楊昇儒）1070613

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