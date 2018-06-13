美國電信龍頭 AT&T (T-US) 週二 (12 日) 獲得了美國法院的批准，以 850 億美元收購時代華納 Time Warner (TWX-US)，解決了美國總統川普政府試圖的阻攔，並可能引發下一波企業合併浪潮。

時代華納股價盤後上漲 4.49% 來到 100.54 美元，而 AT&T 股價盤後則下跌 2.79% 來到 33.39 美元。

時代華納股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

這筆交易預計將於下週完成，也被視為「媒體通路商」如有線電視或電信業者，購買「內容服務」來提供消費者一條龍的服務，與谷歌 Alphabet (GOOGL-US) 的 YouTube 或 Netflix (NFLX-US) 抗衡。