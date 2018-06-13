MLB／練投犀利高層讚賞　達比修妙回芝加哥酸民

正在復健中的小熊隊投手達比修有，自5月20以來，三頭肌酸痛傷勢一直影響著他投球，他今日進行了一場讓人滿意的牛棚練投，也對不認同他的小熊球迷傳遞訊息：「我們都很好。」

由於日前小熊隊捕手Chris Gimenez向芝加哥媒體透露，他認為芝加哥球迷並不喜歡這名初到小熊的右投手。對此，達比修透過翻譯回應：「這根本不是真的！關於小熊球迷，我不太確定Chris 怎麼想，但這裡的球迷都非常支持我，即使我狀況不佳，球迷遇到我，會對我說『謝謝你的好表現。』我真的有感覺到支持。」

達比修和小熊簽下6年1億2600萬美元合約(約台幣37億2544萬)後，本季1勝3敗，防禦率4.95，包括上一場在內，他投出數場內容不差的好球，牛棚練投這天，他也在球團人員和總教練Joe Maddon面前，投出30顆令人印象深刻的好球。