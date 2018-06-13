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即時跑馬燈練投犀利高層讚　達比修妙回酸民聚焦美利率決策　台幣盤整升貶互見8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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MLB／練投犀利高層讚賞　達比修妙回芝加哥酸民

記者劉祐廷/綜合報導2018/06/13 10:52
▲日籍強投達比修有。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍強投達比修有。（圖／美聯社／達志影像）

正在復健中的小熊隊投手達比修有，自5月20以來，三頭肌酸痛傷勢一直影響著他投球，他今日進行了一場讓人滿意的牛棚練投，也對不認同他的小熊球迷傳遞訊息：「我們都很好。」

由於日前小熊隊捕手Chris Gimenez向芝加哥媒體透露，他認為芝加哥球迷並不喜歡這名初到小熊的右投手。對此，達比修透過翻譯回應：「這根本不是真的！關於小熊球迷，我不太確定Chris 怎麼想，但這裡的球迷都非常支持我，即使我狀況不佳，球迷遇到我，會對我說『謝謝你的好表現。』我真的有感覺到支持。」

達比修和小熊簽下6年1億2600萬美元合約(約台幣37億2544萬)後，本季1勝3敗，防禦率4.95，包括上一場在內，他投出數場內容不差的好球，牛棚練投這天，他也在球團人員和總教練Joe Maddon面前，投出30顆令人印象深刻的好球。

小熊隊總裁Theo Epstein表示：「我沒想到可以在牛棚日看到這麼好的球質，他毫不猶豫地投出這些球，看起來是如此乾淨利落。」總教練Maddon也說：「進壘點很棒、變化球的旋轉也不錯，雖然只是練投，但看他投球非常令人振奮。」

考量到達比修的合約內容，小熊球迷對他有高度期待，他也知道自己還沒展現出相符的價值，達比修表示：「我的表現不如預期，但我必須每天做好準備，調整最佳出狀態，並且繼續往前，我該做的不是證明什麼，而是全力以赴。」

問到覺得小熊球迷是否喜歡他，達比修妙答：「我會去問他們每一個人。」

關鍵字mlb小熊隊達比修
哈哈什麼都不必說　嘴綠嘲諷詹皇

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