汽車達人「龐德」警局傳授安全駕駛秘訣　員警驚喜受教

汽車專家「龐德」受邀參加台中市警第一分局基層警佐學科講習，針對警方經常需高速街頭追逐，針對如何提高駕車安全性提出建言。員警見到以往在電視上看到的知名汽車專家親自授課，上課莫不全神聆聽，下課後與龐德合影留念。分局此次課程另請到林依成檢察官及阮春龍、陳姿君等知名律師，講授毒品溯源查緝要領、集會遊行法及行政中立等專業課程，員警直呼是師資最強的一課。

第一分局表示，警察執勤安全的議題一向是眾所矚目焦點，而員警執勤風險又以駕駛汽、機車為大宗，為了讓員警有最新且正確的駕駛安全觀念，特別請「龐德」南下臺中快閃演講。雖然只有短短 1 小時，但「龐德」開門見山點出目前警察執勤最大風險在車輛的主、被動性安全配備太薄弱，也以實際案例建議員警，雖然短期間沒辦法換車，卻可透過輪胎選擇、強化底盤、調整前輪傾角與熟悉胎紋特性等方式降低追緝歹徒時的風險，精進員警的駕駛及用車觀念。



▲第一分局同仁全神聆聽汽車達人龐德授課（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.13)

警方進一步表示，雖然追緝罪犯是警察當仁不讓的天職，仍然要以自身及其他用路人的安全為出發點，在清楚的掌握自身車輛特性及駕駛技術下，安全將歹徒逮捕歸案才是最高指導原則。日後亦將持續提供相關安全駕駛課程，提升警方執勤安全。

