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友達股東會將登場 市場聚焦三大重點

鉅亨網2018/06/13 10:59
鉅亨網 / NOWnews
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本周可說是超級股東會周，友達 (2409-TW) 股東會將在 15 日登場，市場聚焦三大重點，包含電視面板價格持續下跌，其價格走勢後市、Micro LED 及 MiniLED 新技術發展，以及第 2 季能否維持獲利等，都是市場聚焦重點。

友達 5 月合併營收 257.4 億元，月增 5.2%，年減 8.3%，累計前 5 月合併營收 1246.65 億元，年減 13.66%；法人推估第 2 季營收恐不到 800 億元；在面板價格下跌仍未觸底下，外資擔憂獲利恐遭逆風。

中國面板廠大舉擴充產能，在新產能陸續開出下，對面板供需造成衝擊，面對陸廠的競爭，友達認為，目前面板產業的競爭已由產能擴充競賽轉向新技術、高附加價值產品的競爭。

友達持續在新技術的研發上投注心力，且在 Mini LED 及 Micro LED 都有進展，5 月間在 2018 SID 顯示週 (Display Week 2018）首度發表全球最高解析度全彩主動式 Micro LED 顯示技術；另外，採用 Mini LED 背光技術的電競監視器、電競筆電及 VR 頭戴式顯示器面板同步亮相，將搶攻高階應用市場。

友達股東會將召開，預期股東除了關心股價之外，第 2 季的營運，未來新技術發展、面板價格，及面對陸廠競爭如何因應等，也將是聚焦的重點，幾乎都是每年股東會的必考題。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：友達群益 79 購 02 (076059-TW)、友達中信 79 購 01 (072228-TW)、友達群益 79 購 01 (075094-TW) 等。

友達相關權證。 資料來源：鉅亨網整理
友達相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

 

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