〈橘子股東會〉明智冠董監改選 劉柏園：目標是合作

智冠現任董事與監察人今年將進行董監改選，將選出 7 席董事與 2 席監察人，原先已談妥市場派將取得 2 席董事，智冠而後又表示將提足 7 席董事、2 席監察人，公司派因此大為不滿，也使智冠經營權之爭再度浮上檯面。

遊戲營運商橘子集團 (6180-TW) 今 (13) 日舉行股東會，對於明 (14) 日智冠 (5478-TW) 將進行董監改選，自己是否以個人名義取得 1 席董事，橘子集團董事長劉柏園表示，該取得幾席就幾席，順其自然，肯定不會有經營權之爭問題，目標是雙方能合作，若台廠能做些整合、組成遊戲產業國家隊，將會更有競爭力。

劉柏園目前個人持股智冠 3.23%，對於是否以個人名義取得 1 席董事，劉柏園表示，該取得幾席就幾席，持股應該會有席次，就順其自然，但肯定不會有經營權之爭的問題，(網銀國際董事長) 蕭政豪跟自己追求一樣的事，目標是合作，就是讓 3 家公司股東利益極大化。

目前智冠的 MyCard 與橘子的 GASH 在台灣市占率約 7 成與 3 成或 6 成與 4 成，劉柏園指出，現在環境相當競爭，台灣市場不小、但也不夠大，若台廠能夠做些整合，將會更有競爭力，若能合作，在通路與支付上會有很大的優勢，以各自的 IP 與經營能力，組合起來會是遊戲產業的國家隊，對 3 家公司股東來說也是最好的結果。

劉柏園強調，若台灣本土廠商議價能力夠大，獲利也會更好，這是遊戲點數發展必然的方向，加上遊戲廠商拓展電子支付市場的潛在能力強大，若能合作與整合，將是很正面的事。