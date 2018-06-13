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政大校長遴選 啟動行使同意權投票

中央社2018/06/13 10:53
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北13日電）政大校長遴選的同意權投票今天開始啟動，政大校長遴選委員會表示，校長候選人必須獲得出席投票總人數40%的同意票，才算通過門檻，預計15日傍晚揭曉結果。

政治大學校長周行一去年宣布任期屆滿後不再續任，政治大學因此組成校長遴選委員會，展開遴選作業，政大校長遴選委員會5月公告7位校長候選人名冊和資料表，候選人包括江明修、李蔡彥、林元輝、林從一、張昌吉、莊奕琦和郭明政。

根據政治大學校長遴選委員會規劃的遴選作業時程規定，今天至15日將由校內教職員工生針對7位校長候選人行使同意權投票，預計產生至少2位以上通過門檻的校長候選人，提交遴委會參考，遴委會將於7月邀請通過門檻的候選人說明治校理念和詢答，經充分討論後，由全體委員選出新校長人選，再報教育部核定聘任。

政治大學校長遴選委員會發言人、政大法律系副教授陳志輝受訪時表示，校內能參與行使同意權投票的代表包含講師以上專任教師、助理研究員以上研究人員、行政人員、學生等共837人，候選人若獲出席投票總人數40%的同意票，即達到通過門檻。

陳志輝指出，每位參與投票的代表會拿到7張選票，每張票分別是不同候選人，上面有贊成和反對的欄位可選擇，由於通過門檻是以實際出席投票的總人數來估算，因此必須等15日下午1時截止投票後，才能估算這3天出席投票的總人數，再以投票總人數的40%算出通過門檻的同意票票數。

陳志輝表示，當該候選人獲出席投票代表總人數40%的同意票時，就會停止開票，代表該候選人已通過門檻，若該候選人獲出席投票代表總人數超過60%的反對票時，也會停止開票，代表該候選人未能通過門檻，15日傍晚將揭曉通過門檻的校長候選人名單。（編輯：黃于）1070613

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