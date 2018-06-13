韓國瑜：北農任內賺錢發給勞工 沒做錯

行政院農業委員會副主任委員陳吉仲日前指北農總經理吳音寧做的績效和改革，比前任總經理韓國瑜還要好。國民黨文化傳播委員會主委李明賢、發言人王鴻薇上午召開記者會，提出歷年香蕉、鳳梨拍賣價格與歷年北農獎金發放等數據回擊，聲援韓國瑜。

韓國瑜說，北檢明天將就他發放獎金再度約談，這是一年半以前的案子，很多人覺得奇怪，為什麼事隔這麼久又再度約談；他認為賺錢發給勞工沒有問題，樂於接受檢驗，真金不怕火煉。

（中央社記者謝佳珍台北13日電）前台北市農產運銷公司總經理韓國瑜今天表示，他任內，公司有賺錢就發給勞工，「我沒有做錯」，樂於接受檢驗；他主張調整北農股權結構，改由台北市政府主導，才能解決問題。

出席記者會的國民黨高雄市長參選人韓國瑜表示，他不敢說他在北農總經理任內做得非常好，但自認非常用心；為照顧勞工，公司有盈餘，經過董事會核准，扣除該繳的稅、該提撥的健保費後，發獎金給勞工，這是應該的。

他說，他上任第一年就開始發獎金，新台幣4000多萬元，每年都發，第4年發8000多萬元，若不發獎金，全部灌在業績收入，則每年都創新紀錄。

韓國瑜表示，總統蔡英文曾說，勞工是心裡最軟的一塊；勞工很辛苦，他一直在照顧勞工，有賺錢就發給勞工，「我沒有做錯」，這是身為總經理應該做的事。

如何解決北農風風雨雨，韓國瑜表示，北農的股權結構太過分散，台北市政府、農業委員會、農會等都擁有股權，必須調整，否則永無寧日。他主張調整為台北市政府主導，股權不得少於50%，且負責成敗與人事。（編輯：李淑華）1070613