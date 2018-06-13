哈特趨勢／限塑限到網友都叫苦　玻璃吸管最近很熱賣

環保署6月8日正式預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案後，規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類限制使用對象，約8,000家業者，不得提供一次用塑膠吸管供內用之消費者使用，引發如何飲用珍珠奶茶熱議。

繼限制免費提供塑膠袋後，環保署日前預告，明年7月起限塑令將擴大到塑膠吸管，消息一出後網路上一片哀號，開始物色各種材質的環保吸管，網購業者觀察發現，近2周吸管等相關關鍵字搜尋量激增4倍，且相較於不鏽鋼材質，消費者更喜歡玻璃材質的吸管，因為可即時發現藏汙納垢；此外，考慮到消費者使用習慣，各種吸管也大多備有多種尺寸，喝珍奶也不怕，銷售量也有2倍的成長。

限塑令擴大到塑膠吸管，再度帶動環保吸管購買風潮，根據樂天市場觀察，近2周站上環保吸管、玻璃吸管、不鏽鋼吸管等相關關鍵字搜尋量激增4倍，銷量也隨之攀升6成，生活市集也發現，非一次性環保吸管銷量已達去年6月整月的9成，Pinkoi設計商品購物網也指出，吸管的關鍵字搜尋量成長4倍，且銷售也有2倍成長，顯示草案公告已經影響民眾的消費行為。

內用不得提供塑膠吸管後，引發不少網友批評，認為不鏽鋼吸管難清洗，常常到最後藏汙納垢，甚至網路上還有網友分享自己從吸管中拉出一層皮的噁心畫面。根據Pinkoi設計商品購物網根據銷售數據顯示，熱銷吸管材質前3名分別為玻璃吸管、竹吸管及矽膠吸管，分析消費者最喜歡購買的是玻璃吸管的原因，是因為透明的外觀較能發現髒汙，並且夏日搭配吸管通透感，飲料喝起來也比較清爽，因此成為民眾首選。

生活市集表示，現在吸管組均考慮到消費者使用習慣，多備有多種尺寸，喝珍奶也不怕，有些還做斜口設計更好戳破飲料蓋模，9成附清潔刷，有一組吸管包含直、彎、加粗各種尺寸，近兩周銷量較前兩周大幅成長3.5倍；樂天市場也指出，不鏽鋼吸管組包含6支粗細、長度及彎直不同的尺寸，消費者除了可以依據飲品挑選使用之外，還可根據喜好選擇喜愛的顏色，並附上吸管刷及收納袋，貼心設計紛紛吸引消費者下單。