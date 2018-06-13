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中央社

川普談停止韓美軍演 南韓錯愕

中央社2018/06/13 10:57
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：南韓觀點（中央社記者姜遠珍首爾13日電）南韓媒體報導稱，美國總統川普12日在新加坡北韓美國高峰會談後舉行的記者會上表示，將停止韓美聯合軍事演習，這一爆炸性發言令南韓軍方深感錯愕，神經也為之緊繃。

南韓聯合新聞通訊社指出，韓美聯合軍演是根據美國對南韓的協防承諾，為提升對北韓遏制力而實施的防禦性演習。韓美聯演和駐韓美軍被認為是韓美同盟的基幹，川普的發言，難免引發軒然大波。

報導指出，川普的發言可概括為韓美聯合軍演開銷鉅大，且在與北韓進行非核化談判的情況下，實施挑釁性的演習不合適，應予停止。

目前韓美每年進行代號為「關鍵決斷」、「鷂鷹」和「乙支自由衛士」的3大聯合演習。此外，韓美兩國海陸空3軍和海軍陸戰隊也定期進行軍事訓練。川普所言是指停止所有聯合演習，還是只針對投入戰略武器的部分演習還不清楚，但美國元首做出這種表態，影響力可想而知。

報導指出，南韓國防部長宋永武同美國國防部長馬提斯，日前出席第17屆亞洲安全會議暨香格里拉對話會期間舉行會談，決定為了給川金會營造良好條件，低調進行韓美軍演。這是否川普授意，令人猜疑。

事實上，韓美將縮小演習規模的傳言不斷，觀察認為將於8月舉行的乙支自由衛士演習，就會縮小。

報導表示，川普提及的演習開銷不菲也值得關注。韓美聯合軍演的費用由雙方分攤，從幾年前開始，美方不斷要求韓方承擔更多費用。美方於1994年首次向韓方提出分攤費用的要求，雙方於1996年開始進行費用分攤談判，之後根據1998年2月簽署的諒解備忘錄和軍需支援協定等，韓方開始分攤聯演費用。

報導稱，對於川普的發言，南韓國防部顯得不知所措。國防部在向媒體記者發送的簡訊中表示，首先需要瞭解川普總統這番話用意何在。國防部相關人士表示，截至目前韓美沒有就停止聯合軍演進行任何磋商，將透過軍事和外交管道確認川普的意圖。

另外，川普有關駐韓美軍的發言，也令南韓國防部繃緊神經。川普在記者會上答問時表示，現在有2.2萬人（官方統計為2.85萬人）駐紮，我希望讓他們回國，但不是現在。

報導指出，南韓軍事專家認為，隨著美國與北韓的非核化談判進展，為了保障北韓體制安全，美國有可能研究裁減駐韓美軍或是撤離半島。（編輯：屈享平）1070613

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