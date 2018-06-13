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櫃買指數挑戰10年高遇壓翻黑 3大利多加持仍有利看

鉅亨網2018/06/13 11:01
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櫃買指數今 (13) 日再度挑戰 10 年高點，盤中遇反壓翻黑，法人表示，櫃買企業獲利表現普遍仍佳，加上市場資金回籠、電子旺季將至，3 大利多加持，仍有利指數續創高。

復華中小精選基金經理人周奇賢表示，由於櫃買企業獲利表現佳，加上市場資金回籠、電子旺季將至，仍有利櫃買指數續創高，若遇市場回檔，建議可聚焦布局台股中小型或上櫃股票型基金，掌握中小型股爆發力的投資機會。

談到櫃買企業獲利，根據彭博資訊統計預估，櫃買市場 2018 年企業獲利年成長率將約 6 成，預期優於集中市場企業的 1 成。

其實，正因櫃買基本面佳，加上中小型股股性活跳跳，櫃買表現優於大盤，統一中小基金經理人林世彬就表示，自 2017 年第三季以來，上櫃指數強於上市指數，台灣 OTC 指數累計漲幅近 17%，遠勝同期加權指數漲幅約 7%，盤面資金由大型股轉至中小型股輪動的態勢明顯。

林世彬指出，景氣處於擴張階段，美國減稅、全球主要經濟體資本支出創新高，將持續帶動未來經濟成長。台灣經濟穩健回溫，將支撐台股走強。儘管股價持續創高，台股仍保有高殖利率優勢，目前殖利率 3.7%，還是大勝全球多數股市，吸引外資的誘因並未消失。

選股策略方面，周奇賢表示，隨第 3 季電子旺季將至，加上未來 3~5 年科技業可望持續蓬勃發展，包括汽車電子、物聯網、雲端、人工智慧等應用，搭配 5G 建置發展可望加速，半導體產業需求提升亦同步受惠，將提供台股中小型電子股供應鏈的成長動能。

此外，周奇賢還認為，具缺貨概念電子零組件、油價上漲受惠的塑化、具競爭力優勢的工具機及紡織等傳產族群亦可留意。

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