力挺台灣水果　旅客搭機、入住飯店香蕉吃到飽

今( 2018 )年台灣香蕉生產過剩導致價格崩盤，不少政府及民間單位出錢出力力挺蕉農度過難關。有飯店業者提供房客香蕉吃到飽服務，也研發不少香蕉料理、甜點，讓國內外旅客都能吃到最美味的台灣水果；國籍航空則於飛機餐增加水果用量，幫助蕉農度過寒冬。

台灣香蕉品質世界聞名，是不少外國遊客來台必吃的水果之一。台中金典酒店即日起於 12 樓櫃檯放置香蕉任入住遊客免費取用，無限量通通吃到飽。業者表示，為避免混亂，未來將會專程送到房間讓旅客品嚐，另外館內的泰式料理餐廳除了原本就有的香蕉特色甜點外，還推出放滿果肉的香蕉煎餅，幫台灣香蕉做另類宣傳，活動將一直持續至香蕉價格穩定為止。