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力挺台灣水果　旅客搭機、入住飯店香蕉吃到飽

記者陳致宇／台北報導2018/06/13 11:15
▲飯店業者力挺蕉農，提供房客香蕉吃到飽服務。（圖／台中金典酒店）
▲飯店業者力挺蕉農，提供房客香蕉吃到飽服務。（圖／台中金典酒店）

今( 2018 )年台灣香蕉生產過剩導致價格崩盤，不少政府及民間單位出錢出力力挺蕉農度過難關。有飯店業者提供房客香蕉吃到飽服務，也研發不少香蕉料理、甜點，讓國內外旅客都能吃到最美味的台灣水果；國籍航空則於飛機餐增加水果用量，幫助蕉農度過寒冬。

台灣香蕉品質世界聞名，是不少外國遊客來台必吃的水果之一。台中金典酒店即日起於 12 樓櫃檯放置香蕉任入住遊客免費取用，無限量通通吃到飽。業者表示，為避免混亂，未來將會專程送到房間讓旅客品嚐，另外館內的泰式料理餐廳除了原本就有的香蕉特色甜點外，還推出放滿果肉的香蕉煎餅，幫台灣香蕉做另類宣傳，活動將一直持續至香蕉價格穩定為止。

台中永豐棧酒店也把客房迎賓水果，從時令水果全面改成香蕉。飯店公關表示，館內點心坊也將香蕉磅蛋糕，從不定期推出改為天天推出，以目前住房率與廚房使用上來看，一天約使用 300 至 500 根香蕉不等，幫助蕉農度過難關。

此外，華航規畫夏季水果推廣專案，即日起全線航班餐點增加鳳梨使用量，每月約使用 46 公噸；台北、高雄出發往香港航線及台灣出發至舊金山、洛杉磯、安大略、法蘭克福、維也納與阿姆斯特丹等部分歐美航班，將陸續提供整根香蕉作為點心，每月約使用 30 公噸。

關鍵字香蕉台中華航鳳梨水果金典永豐棧
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