台南市府員工與成大學生開採數據金礦

台南市府人力中心首創全國建構「政學共學」的培訓模式，開辦「培養數據新視野 翻轉城市競爭力」培訓班，並與成大合作，結合學術及實務經驗，日前舉辦成果競賽，由「復康巴士自動化排班系統」、「台南市政府人資決策」、「智慧型道路施工案件整合系統建置計畫」三項計畫獲得前 ３ 名。

許瑛峰表示，會有這樣的創意發想，起源於行政院長賴清德擔任台南市長期間，揭示「智慧城市是臺南重要新文明」，身為市府人力資源發展的主責單位，知道要達到智慧城市的目標，首先要強化公務員數位治理能力。

本次獲第一名「復康巴士自動化排班系統」的社會局表示，過去以人工進行排班，不但耗時耗人力，民眾候補需等待3至4天才能知道結果，為解決此一問題，社會局透過地址轉碼、共乘演算法、前端視覺化，運用程式將地圖嵌入網頁，可以快速計算出最佳路線及班表，大幅減輕排班人員每日耗費6-7小時進行排班調度的負擔。

而獲第二名的「南市政府人資決策」，主要是運用於員額的配置，透過關鍵指標以科學工具來分析與評估，挖掘勞逸不均的問題；第三名「智慧型道路施工案件整合系統建置計畫」，可實際應用於生活服務，如降低道路挖掘頻率，提升道路周邊居民的生活品質。

人力中心主任鄭潔虹表示，今日的八組成員，每一組都由2-3位公務人員搭配4-5位成大學生組成團隊，在實作過程中面臨了Data雜訊太多，視覺化工具呈現困難、甚至日以繼夜的努力，得到的卻是「資料間相關性不顯著」的無情結果，但大家永不放棄的精神，找尋其他挖掘資料金礦的可能性，才能有今天的培訓成效，而未來人力中心也會將此「政學共學」的模式運用於其他人才的培訓上。