離譜國小師！用癌症分類學生　公開霸凌：你是下等人

這樣的教育方式是否太離譜？台中市忠孝國小一名學生家長向媒體投訴，校內有一名女老師依照成績高低將學生區分為「上等、中等、下等人」，其中「下等人」又被細分為「癌症一期、二期、末期」，有學生還因為成績不理想，直接在課堂上被老師公開罵道：「你是下等人，癌症末期！」家長得知後氣得投訴，並將孩子轉學。

綜合媒體報導，台中市忠孝國小一名學生家長投訴，指稱去年孩子五年級上學期時，遇到一名女老師用成績將學生分類，分別為「上等、中等、下等人」，還把「下等人」細分為「癌症一期、二期、末期」，並且直接在課堂上對成績差的學生公開罵道：「你是下等人、癌症末期！以後上大學也會被當！」這樣公開霸凌的過程長達半年之久，讓學生心理嚴重受創。