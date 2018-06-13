NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈八百壯士聲請釋憲　嗆聲國無寧日男星與長髮辣妹開房　監視影像曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
社會

離譜國小師！用癌症分類學生　公開霸凌：你是下等人

社會中心／綜合報導2018/06/13 11:21
▲台中市忠孝國小驚傳有教師以癌症分類學生，還公開罵成績差的學生：「你是下等人，癌症末期！」圖中人物與新聞無關。（示意圖／NOWnews 攝影中心）
▲台中市忠孝國小驚傳有教師以癌症分類學生，還公開罵成績差的學生：「你是下等人，癌症末期！」圖中人物與新聞無關。（示意圖／NOWnews 攝影中心）

這樣的教育方式是否太離譜？台中市忠孝國小一名學生家長向媒體投訴，校內有一名女老師依照成績高低將學生區分為「上等、中等、下等人」，其中「下等人」又被細分為「癌症一期、二期、末期」，有學生還因為成績不理想，直接在課堂上被老師公開罵道：「你是下等人，癌症末期！」家長得知後氣得投訴，並將孩子轉學。

綜合媒體報導，台中市忠孝國小一名學生家長投訴，指稱去年孩子五年級上學期時，遇到一名女老師用成績將學生分類，分別為「上等、中等、下等人」，還把「下等人」細分為「癌症一期、二期、末期」，並且直接在課堂上對成績差的學生公開罵道：「你是下等人、癌症末期！以後上大學也會被當！」這樣公開霸凌的過程長達半年之久，讓學生心理嚴重受創。

報導指出，學生難過的向家人哭訴，而那位女老師得知此事後，竟然還要求學生寫悔過書表示自己說的都不是事實，要「向老師道歉」。

家長事後多次向校方及教育局投訴，卻得不到應有的回應，情況也未改善，最後只好在今年 3 月幫孩子轉學。至於校方和教育局則表示，確實有接到家長投訴，而被投訴的女老師年約 30 歲，任教於忠孝國小已 6 年，風評不差；對於「用癌症分類學生」這件事，該名老師坦承不諱，不過強調只發生過一次，經學生反映後就沒有再犯。

關鍵字忠孝國小癌症下等人霸凌投訴
遭爆開遊艇情色趴　百人斬嫩模氣炸酒後激戰變性侵　被討70萬想自殺

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan