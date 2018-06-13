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〈橘子股東會〉Q2獲利表現優於Q1 全年獲利可望挑

鉅亨網2018/06/13 11:21
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遊戲營運商橘子集團 (6180-TW) 今 (13) 日舉行股東會，橘子集團董事長劉柏園表示，《天堂 M》目前營運狀況非常好，月營收已持穩，第 2 季毛利表現與獲利都將優於第 1 季，下半年也不會有大起大落的狀況，樂觀看待下半年優於上半年。法人估，橘子全年獲利有機會挑戰歷史新高。

談及《天堂 M》去年 12 月上線以來表現，劉柏園表示，《天堂 M》目前營運狀況非常好，月營收已呈現穩定狀態，在手機經營上算有到位，也在台灣市場打出國際型的成績，將會善用這個結果，在 6 月底或 7 月推出軸心線計畫，將橘子過去幾年娛樂內容、支付等全生態相關服務，集結在同一個平台上，提供用戶更多整合性的服務。

此外，《天堂 M》也正籌備推出新職業改版，GASH 樂點也會推出藍鑽包促銷活動，搶攻暑假商機，橘子支付也將於 6 月底與信用卡串接。

展望第 2 季，劉柏園表示，由於第 1 季仍有行銷成本與合約認列的費用存在，雖然第 2 季仍須支付授權金，但也有原廠的獎勵費用挹注，第 2 季毛利表現將會明顯優於第 1 季，獲利表現可望相當不錯。

展望下半年，劉柏園認為，目前看來沒有什麼需要擔心的，肯定不會有大起大落的狀況，樂觀看待下半年表現可望優於上半年。法人預估，橘子今年獲利有機會挑戰歷史新高，每股稅後純益有機會優於 2002 年的 7.51 元。

談及未來是否還會有如《天堂 M》的大作出現，劉柏園表示，「這個產業沒什麼是不可能的」，自己在遊戲產業快 30 年，從學生時期做攻略本、到成為程式設計師，接著自己創業，是台灣最早一批遊戲製作人，遊戲產業可說是充滿機會、又充滿陷阱，你不曉得下一步會是什麼，只能把自己準備好，並盡力以熱情投入。

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