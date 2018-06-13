中興通訊恢復交易 港股開盤暴跌37.5%

新浪財經報導，中興通訊昨晚宣布港股、A股復牌（恢復交易）後，沒有漲跌幅限制的港股今天早上開盤後報港幣16元，大跌9.6元，暴跌37.5%，其後最低一度下跌41%。截至上午11時10分，中興港股報15.7元，下跌9.9元，跌幅38.67%。

（中央社記者張謙香港13日電）中國大陸中興通訊公司股票今天恢復交易，但其港股開盤後就暴跌37.5%；上海A股開盤則跳空跌停鎖死，掛出賣單超過700萬筆。

報導指出，近日至少有11家基金公司下調中興股票估值，多數推估每股20.04元，相較中興停牌前31.31元的收盤價，看空近4個跌停板。

美國當局早前制裁中興通訊，禁止國內公司向中興通出售晶片等關鍵零組件，導致中興出現倒閉危機。受事件影響，中興通訊自4月17日起停牌至今天才復牌。

中興通訊近日與美國當局達成和解協議，據報導，中興將要向美方支付合計14億美元的罰款。

報導指出，中興通訊此次支付14億美元，加上此前被處罰的8.9億美元。合計處罰金額高達22.9億美元，相當於中興通訊過去9年的淨利潤之總和。（編輯：楊昇儒）1070613