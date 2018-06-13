一銀採購36噸香蕉 客戶員工共享

（中央社記者田裕斌台北13日電）香蕉今年盛產，第一金控旗下第一銀行宣布，採購36公噸香蕉，將分批配送到全台188個營業據點，贈送給員工及客戶，還有一部分做為員工餐廳的飯後水果。

第一金董事長董瑞斌表示，香蕉不只可以當作水果，也能當作主食，是除了米、麥、玉米之外的第4大主食，且含有豐富的膳食纖維，熱量也相當低。

一銀表示，此次採購15公斤裝的香蕉共2400箱，總計36公噸，將分批配送至全台188個營業據點贈送同仁與客戶，每位同仁都能帶一大串回家，還有一部分做為員工餐廳的飯後水果。