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中央社

一銀採購36噸香蕉 客戶員工共享

中央社2018/06/13 11:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北13日電）香蕉今年盛產，第一金控旗下第一銀行宣布，採購36公噸香蕉，將分批配送到全台188個營業據點，贈送給員工及客戶，還有一部分做為員工餐廳的飯後水果。

第一金董事長董瑞斌表示，香蕉不只可以當作水果，也能當作主食，是除了米、麥、玉米之外的第4大主食，且含有豐富的膳食纖維，熱量也相當低。

一銀表示，此次採購15公斤裝的香蕉共2400箱，總計36公噸，將分批配送至全台188個營業據點贈送同仁與客戶，每位同仁都能帶一大串回家，還有一部分做為員工餐廳的飯後水果。

一銀指出，香蕉被認為是「快樂食物之首」，富含色胺酸、維生素B6等營養素，可以幫助大腦製造血清素，協助安定情緒，每根香蕉熱量約100卡左右，相當於1/3碗白飯，還能強化胃黏膜、幫助消化。

為推廣美味的本土水果，董瑞斌與第一銀行總經理鄭美玲也穿上圍裙，親自示範香蕉牛奶及香蕉優格的簡單吃法，一銀的專業營養師潘慧娟還特別介紹香蕉蘇打餅、香蕉布朗尼、香蕉戚風、香蕉蛋糕、香蕉千層派、香蕉起酥、焗烤香蕉起司土司及香蕉培根豬肉捲等12道「香蕉創意料理」。

一銀表示，長期支持本土農業發展，幾年前就曾2度大量採購香蕉，加計這次已經採買超過100公噸的香蕉，除了香蕉，還曾買過柳丁及上百公噸的高麗菜，力挺農民協助供需平衡、價格回穩。（編輯：李信寬）1070613

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