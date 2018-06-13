限塑令再起！手搖飲料業者無所適從　批政策定義不清

環保署6月8日正式預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類限制使用對象，約8,000家業者，不得提供一次用塑膠吸管供內用之消費者使用，雖然說手搖飲料不在這次限制的範圍內，還是引發該如何喝珍奶的爭議。

繼限制免費提供塑膠袋後，環保署日前預告，明年7月起限塑令將擴大到塑膠吸管，消息一出後網路上一片哀號，引發如何飲用珍珠奶茶的熱議，雖說手搖飲料並不再這次的限制範圍內，但依舊讓業者無所適從。手搖飲料業者就質疑，許多手搖飲料進駐百貨商場，會不會有同一場域卻有不同的執法標準？她認為，政府立意良善，但要注意是否順了姑意逆了嫂意。

事實上，市面上不少手搖飲料店進駐賣場、百貨公司的美食街，對於政府限塑令擴大到塑膠吸管，有些無所適從。丸作食茶行銷長歐怡廷接受《NOWnews今日新聞》訪問就質疑，若是依照環保署草案的定義，那百貨公司或購物中心裡有「非速食業者」提供的飲品，是否就可以提供塑膠吸管？手搖飲料是否就可以在貨公司及購物中心提供塑膠吸管？會不會有同一場域卻有不同的執法標準？

她認為政府定義不明，且沒有配套措施。歐怡廷說：「丸作強烈表達支持政府塑限政策，目前已有在尋找替代方案，以現行可以預見的紙吸管、玻璃吸管、不銹鋼吸管，或是可生物分解的吸管進行各項評估。」但她也提到，若是政府有合理建議的替代方式，或是產品特性，也歡迎政府直接給予合適配套辦法參考，在成本考量可接受下，提早全面更換塑膠吸管。

歐怡廷也強調，許多對地球環保的立意良善的做法都值得被鼓勵，但許多環保政策辦法在頒布的同時，要注意是否「順了姑意逆了嫂意」。