NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈男星與長髮辣妹開房　監視影像曝光老虎隊卡布雷拉肌腱撕裂 本季報銷8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

限塑令再起！手搖飲料業者無所適從　批政策定義不清

記者彭夢竺／台北報導2018/06/13 11:41
▲禁用塑膠吸管！網喊怎麼喝珍奶，這「 2 種食物」被推爆。（圖／NOWnews 資料照）
▲禁用塑膠吸管！網喊怎麼喝珍奶，這「 2 種食物」被推爆。（圖／NOWnews 資料照）

繼限制免費提供塑膠袋後，環保署日前預告，明年7月起限塑令將擴大到塑膠吸管，消息一出後網路上一片哀號，引發如何飲用珍珠奶茶的熱議，雖說手搖飲料並不再這次的限制範圍內，但依舊讓業者無所適從。手搖飲料業者就質疑，許多手搖飲料進駐百貨商場，會不會有同一場域卻有不同的執法標準？她認為，政府立意良善，但要注意是否順了姑意逆了嫂意。

環保署6月8日正式預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類限制使用對象，約8,000家業者，不得提供一次用塑膠吸管供內用之消費者使用，雖然說手搖飲料不在這次限制的範圍內，還是引發該如何喝珍奶的爭議。

事實上，市面上不少手搖飲料店進駐賣場、百貨公司的美食街，對於政府限塑令擴大到塑膠吸管，有些無所適從。丸作食茶行銷長歐怡廷接受《NOWnews今日新聞》訪問就質疑，若是依照環保署草案的定義，那百貨公司或購物中心裡有「非速食業者」提供的飲品，是否就可以提供塑膠吸管？手搖飲料是否就可以在貨公司及購物中心提供塑膠吸管？會不會有同一場域卻有不同的執法標準？

她認為政府定義不明，且沒有配套措施。歐怡廷說：「丸作強烈表達支持政府塑限政策，目前已有在尋找替代方案，以現行可以預見的紙吸管、玻璃吸管、不銹鋼吸管，或是可生物分解的吸管進行各項評估。」但她也提到，若是政府有合理建議的替代方式，或是產品特性，也歡迎政府直接給予合適配套辦法參考，在成本考量可接受下，提早全面更換塑膠吸管。

歐怡廷也強調，許多對地球環保的立意良善的做法都值得被鼓勵，但許多環保政策辦法在頒布的同時，要注意是否「順了姑意逆了嫂意」。

關鍵字丸作手搖飲料限塑塑膠吸管環保
金融科技園區招商　3條件才能進駐橘子劉柏園澄清　智冠無經營權之爭

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan