平順省發生暴動 越南：將嚴懲帶頭分子

暴動情況直到11日晚上才平息。警方表示，這事件造成28名警員受傷，12台汽車被燒毀與另2台受損，警方共逮捕107名示威者。

平順省（Binh Thuan）10日下午開始爆發示威遊行，隨後演變成為暴動，數千示威者包圍省政府，部分過度激動的示威者向警方扔擲石頭、汽油炸彈，情況越來越嚴重。

（中央社河內13日電）越南各地10日爆發反對經濟特區法案的示威遊行，其中在平順省發生的示威遊行演變成為暴動，造成人員受傷和經濟損失。政府指出，這事件由不良分子煽動所致，將依法調查與嚴懲帶頭分子。

越南媒體報導，平順省等地12日治安情況已恢復正常，但仍有警力在若干街頭巡邏與駐守，相關人員正在維修受損建築與處理暴動後果。

越南警方指出，這起暴動事件由部分不良分子煽動所致，事先已有準備汽油、玻璃瓶與石頭等，以及攻擊警方的方案。

報導指出，越南公安部副部長阮文山（Nguyen VanSon）事發後與平順省相關部門召開會議，要求當地警方等單位調查與確認煽動民眾暴動的帶頭分子，並依法嚴懲。

平順省政府12日發出通告，指出剛發生的暴動事件不僅影響到社會安全秩序，也對經濟、民眾生活與投資環境帶來衝擊。部分涉案人士已遭逮捕，將依法嚴懲。政府也呼籲民眾提高警惕，以免被不良分子拉攏和煽動。（編輯：陳惠珍）1070613