與中國貿易會談 美就家禽與牛肉議題施壓

美中在貿易衝突中，相互威脅要對價值高達1500億美元的商品互課徵關稅。美國總統川普試圖縮減對中國每年高達3350億美元的美國商品與服務貿易逆差。

（中央社芝加哥12日綜合外電報導）美國農業部主管貿易和海外農業事務的次長麥金尼今天表示，美方官員在最近的貿易會談中，就家禽、牛肉與生物科技議題向中國施壓，凸顯出美方在這場談判的部分優先要務。

這場北京貿易會談是在3日結束，麥金尼是美國代表團成員之一，與會成員也包括美國貿易代表署的主要農業談判人員陶德（Gregg Doud）等官員。

消息人士先前告訴路透社，美國施壓中國撤銷美國家禽進口禁令，美國農業部也尋求爭取進入中國基因改造作物市場更好的方式。

麥金尼說，其他討論議題還包含「百日計畫與尚未敲定的一些事情，像是牛肉議定書」。他沒有進一步說明。

2017年5月，中國在關於百日貿易會談中，同意擴大對美牛貿易。

麥金尼提到北京會談的中國官員時說：「他們當然非常專注於數字。」他說：「我們駁斥，表明還沒談妥許多政策與監管議題，我們不會談到數字；平心而論，要談到兩國想要達到的數字，我們認為協商政策與監管議題是必要的。」

麥金尼說，他想跟中國舉行更多貿易會談。中國是全球最大的大豆進口國，也是其他農產品的主要買家，像是作為牲畜飼料的高粱。

麥金尼說：「我不認為我們得到我們所有想要的，但我認為持續有進展。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1070612