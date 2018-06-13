酒後大戰卻翻臉變性侵　他遭討70萬和解金被逼到想自殺

新竹一名 56 歲的彭姓男子，去年初和一名女子在家喝酒，幾杯黃湯下肚後兩人慾火焚身發生性關係，不料事後女子竟反控彭男性侵，還找人毆打他，甚至向彭男拿走 10 萬元和解金後，再要求付 70 萬元擺平此事，種種壓力讓彭男萌生自殺念頭。法官在審理後認為女子前後說法不一，判處彭男無罪。

綜合媒體報導，彭男去年和 3 名友人聚餐，散會後由 1 名名叫「婷婷」的女子開車載眾人回家。彭男到家後邀婷婷繼續喝酒聊天，兩人喝了 3 瓶啤酒後，在酒精效力下發生性關係。兩人完事後婷婷就藉口先行離開，一路直奔台大醫院驗傷，還通知男友自己被性侵。