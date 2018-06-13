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酒後大戰卻翻臉變性侵　他遭討70萬和解金被逼到想自殺

社會中心／綜合報導2018/06/13 11:42
▲彭姓男子和女子酒後發生性關係，被逼以70萬元和解，萌生自殺念頭（圖／NOWnews資料照）
▲彭姓男子和女子酒後發生性關係，被逼以70萬元和解，萌生自殺念頭（圖／NOWnews資料照）

新竹一名 56 歲的彭姓男子，去年初和一名女子在家喝酒，幾杯黃湯下肚後兩人慾火焚身發生性關係，不料事後女子竟反控彭男性侵，還找人毆打他，甚至向彭男拿走 10 萬元和解金後，再要求付 70 萬元擺平此事，種種壓力讓彭男萌生自殺念頭。法官在審理後認為女子前後說法不一，判處彭男無罪。

綜合媒體報導，彭男去年和 3 名友人聚餐，散會後由 1 名名叫「婷婷」的女子開車載眾人回家。彭男到家後邀婷婷繼續喝酒聊天，兩人喝了 3 瓶啤酒後，在酒精效力下發生性關係。兩人完事後婷婷就藉口先行離開，一路直奔台大醫院驗傷，還通知男友自己被性侵。

判決書指出，偵訊時婷婷表示「他只是趁我酒醉性侵我…」坦承彭男沒有威脅或強迫自己和他發生性關係。但法官認為，事發當天婷婷前後都是自行開車，足見意識清醒、未達失去行為能力標準，驗傷報告中也看不出有外傷，質疑婷婷證詞前後不符有瑕疵。

且婷婷事後傳訊問彭男也只關心自己的「包包在哪」，後來更不斷逼問「要不要和解」，和一般受害者對加害者避之唯恐不及的態度有很大的差距，而且本案並沒有補強證據，無法依婷婷一人的證詞就認定彭男有罪，因此法官判處彭男無罪，全案仍可上訴。

 

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