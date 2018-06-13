橘子劉柏園：智冠無經營權之爭　持股是為提升產業競爭力

橘子今日舉行股東會，會後董事長劉柏園針對近來智冠爆發經營權之爭做出說明，他說智冠董事改選沒有所謂經營權之爭，網銀國際與他個人名義聯手的部分，該取得的席次，幾席就是幾席，況且本來就沒有設定幾席，也肯定不會過半，一切順其自然，因此也就沒有經營權之爭的問題。

智冠將於明（14）日股東會上進行董事改選，市場傳出網銀國際聯手橘子欲爭取董事席次爆發經營權之爭。但橘子董事長劉柏園今（13）日打破沉默表示，沒有所謂經營權之爭，因為本來就沒有設定幾席，也肯定不會過半，一切順其自然，更不是經營權之爭。但他強調，面對外商也加入的競爭激烈市場，三家公司合作整合成遊戲產業國家隊，對股東與產業都是好事。

劉柏園說，他與網銀國際董事長蕭政豪都有共同想法，台灣市場不小但也不夠大，再加上面對外商搶食競爭激烈的市場，台灣本土廠商只能合作整合才有機會擴大贏面，而他也看好整合起來會很有競爭力，不管在通路上、在支付上、在各自的IP經營也好，整合成遊戲產業國家隊對產業是正面的，對股東利益也能極大化。

劉柏園說，他跟智冠董事長王俊博是20幾年的老朋友，跟王有針對合作聊過，但每個人都有每個人的個性與考量，雖然合作是好事，但以自己的個性來說，也不希望把這件事弄得太緊張。尤其，智冠是好公司，跟王也是老朋友，沒有什麼不能談的，只是每家公司有不同考量，智冠家族經營的方式也有自己一套想法。

至於未來有沒有機會增加智冠持股？劉柏園說，目前還不知道但不排除，一切持開放的態度，但強調若增加持股目標是增加合作機會，並不是要搶經營權或搶人公司。尤其遊戲廠商創造潛在電子支付市場的能力是強大的，若有機會、有能力合作與整合會非常正面。