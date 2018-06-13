男子毒癮突發「凍抹條」　轉角違停吸一下

臺中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐陳旭國、警員李俊德日前擔負巡邏勤務時，發現路口轉彎處有部自小客車違規停車，本欲勸導駛離，但當駕駛人林男( 37 歲)車窗一拉下，員警眼尖發現中央扶手處有吸食器 1 組，遂請他下車受檢，並從林男的包包內查扣二級毒品安非他命 2 小包，全案依違反毒品危害防制條例移送臺中地檢署偵辦。

員警見一部橘紅色自小客車於文山三街與保安七街轉角處違規停車，因該路口常有大型車輛出入，為避免交通事故發生，遂請林男駛離。

當林男搖下車窗，員警發現中央扶手處有吸食器一組，請他下車配合盤查，車門打開之際，於駕駛座左前冷氣出風口置杯架上發現有注射針筒 3 支。林男坦承本來是要找朋友聊天，本來只是暫時臨停一下與朋友講幾句話就離開，豈知結束談話後毒癮突然發作難以忍耐，心想吸個幾口就趕快離開，卻遇員警拍窗，完全沒想到只是因為轉角違停被警察查獲吸毒。最後員警從他身上的包內搜出二級毒品安非他命 2 小包( 2.2 公克)，林男直呼真的有夠衰!