NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈銀行最正櫃姐找到了？網友卻全歪樓毒癮發作違停吸一下　立即遭查獲8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

男子毒癮突發「凍抹條」　轉角違停吸一下

記者鄧力軍／台中報導2018/06/13 12:20
▲男子違規停車於車內吸一下毒品，即遭警方查獲（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.13)
▲男子違規停車於車內吸一下毒品，即遭警方查獲（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.13)

臺中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐陳旭國、警員李俊德日前擔負巡邏勤務時，發現路口轉彎處有部自小客車違規停車，本欲勸導駛離，但當駕駛人林男( 37 歲)車窗一拉下，員警眼尖發現中央扶手處有吸食器 1 組，遂請他下車受檢，並從林男的包包內查扣二級毒品安非他命 2 小包，全案依違反毒品危害防制條例移送臺中地檢署偵辦。

員警見一部橘紅色自小客車於文山三街與保安七街轉角處違規停車，因該路口常有大型車輛出入，為避免交通事故發生，遂請林男駛離。

當林男搖下車窗，員警發現中央扶手處有吸食器一組，請他下車配合盤查，車門打開之際，於駕駛座左前冷氣出風口置杯架上發現有注射針筒 3 支。林男坦承本來是要找朋友聊天，本來只是暫時臨停一下與朋友講幾句話就離開，豈知結束談話後毒癮突然發作難以忍耐，心想吸個幾口就趕快離開，卻遇員警拍窗，完全沒想到只是因為轉角違停被警察查獲吸毒。最後員警從他身上的包內搜出二級毒品安非他命 2 小包( 2.2 公克)，林男直呼真的有夠衰!

春社所所長魏綉薌表示，吸毒危害自己也連累家人，為遏制毒品氾濫，保護社會大眾免受毒品危害，呼籲勿因一時誘惑而誤入歧途，後悔一生。

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字違規停車毒品安非他命第四分局春社 派出所
來去農家DO一日　第二波開放報名

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan