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美5月赤字年增66% 軍事、醫療、利息佔大宗

鉅亨網2018/06/13 11:37
鉅亨網 / NOWnews
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美國政府財政赤字在財年前 8 個月繼續擴大，反映了稅收收入減少與政府開支的成長。

美國財政部週二 (12 日) 表示，財政赤字從去年 10 月至今年 5 月的總金額為 5322 億美元，比去年同期的 4238 億美元還要高出 23%。

美政府財務狀況圖 / 圖：美財政部
美政府財務狀況圖 / 圖：美財政部

週二報告也顯示，2018 年 5 月份聯邦預算赤字為 1468 億美元，較去年同期增加了 66%。5 月政府收入年增率下降 10%，而支出增加了 11%。

在美國通過稅改案後，去年 10 月至 5 月期間的企業所得稅比 2017 財年前 8 個月下降了約 25%。同時，個人所得稅也減少，5 月份個人所得稅為 925 億美元，低於去年同期的 1040 億美元。

美政府財務狀況圖 / 圖：美財政部
美政府財務狀況圖 / 圖：美財政部

與此同時，支出比去年同期增加了許多，而軍事計劃、國土安全、醫療保險、和醫療補助成長最多。

此外，因債務過大導致利息成長。5 月份的美國債務利息達 320 億美元，而預計年債務利息將達 2330 億美元。美債務目前達 21 兆美元，評級單位 Moody's 也預計 2028 年將達 30 兆美元，造成升息的壓力。

相對GDP，美財政赤字及盈利圖 / 圖：Fred
美財政盈餘 / 赤字佔 GDP 之比重　圖：Fred

今年春季美國國會預算處 (Congressional Budget Office，CBO) 預計財政年度的預算赤字將達到 8040 億美元，高於 2017 財年的 6650 億美元。

CBO 提高了對今年赤字的預估，主因為稅收減少將導致收入下降，而政府也加大了對軍事和國內項目的支出。2018 年財務年於 9 月 30 日截止。

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