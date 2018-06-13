五月五發福慶端午／有聽過端午石戰嗎？

在台灣的民俗學研究中，「端午石戰」是一項相當知名的端午習俗，因為它曾經存在卻又消失了。「端午石戰」起源於何時並沒有文獻記載，但至少在日本統治台灣前就存在了。

農曆五月初五是端午節，在台灣又被稱為五月節、五日節，大家都知道這天有很多事要做，吃粽子、立蛋、划龍舟都是基本款，但其中有一項「端午石戰」，已經消失在時代的洪流之中。

「端午石戰」的方式其實很簡單，就是由兩個不同村落的人各自選好地盤，拿石頭互砸，與打雪仗類似，只是手中的雪球換成石頭，所以難免會造成死傷。當時的人認為若不舉辦「端午石戰」，地方上會發生瘟疫。

在雙方對戰之後，贏家一方可以到輸家的村庄內，將輸家為端午節準備的美食吃光甚至打包回家，輸家不得有怨言，但贏家也必須負擔輸家一方的醫藥費用（當然也聽過打死無賠的說法）。

但這種活動本質上就帶有一種「野性」，雖然「遊戲」與「儀式」性質很高，參與人數常常突破千人，難免造成大規模的流血衝突，到後來原本只是兩個村莊間的活動，結果演變成數千人的「聯庄合戰」，這在統治者眼裡，已經不是「遊戲」、「儀式」，而是大打大鬧了。

日本總督府認為「端午石戰」一種陋習，因而加以取締，「端午石戰」就這麼消失在時代的洪流中。在「端午石戰」被嚴格禁止之後，日本政府改以運動會等體育競技的方式取代端午節的活動，就這樣，這個長時間在台灣端午節中占有重要地位的「端午石戰」就這麼消失了。

但筆者曾想過，若能以躲避球或網球等殺傷力較低的物品來代替石頭，再搭配完整的防護措施，讓這項消失多年的「端午石戰」重現，或許也是種重現先人端午節儀式的可能性。

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